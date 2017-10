Szeged 1989-es hosszú tavaszát kutatták

Az 1989-es szegedi események és 1956 szellemisége közötti összefüggésre derít fényt a városházán csütörtökön bemutatott Szeged hosszú tavasza 1989-ben és 1956 című tanulmánykötet. A beszélgetésben részt vettek a kötet szerkesztői: Géczi József Alajos, Laczkó Sándor, Révész Béla, Sipos József, Lovászi József, valamint a kötet szerzői. A moderátor Löffler Tibor egyetemi docens volt.



A kötetben megjelenő tanulmányok elsősorban 1989 tavaszának eseményeire fókuszálnak, mondta el Laczkó Sándor; a szerkesztők abból az alapgondolatból indultak ki, hogy Szeged 1989-es története még feldolgozásra vár. A könyv apropója és előzménye a tavaly decemberben megrendezett Tetthelyre hívás – 1956 a szegedi 1989-ben című konferencia volt. A kiadványban az ott elhangzott előadások bővített változatai szerepelnek, sőt egyes témákat már alaposabban is feldolgoztak utólag.



A szerkesztők hangsúlyozták, hogy a tanulmányokban sokféle nézőpont megjelenik, érvényesítve azt a plurális, demokratikus szemléletet, amelyet 1956-ban és 1989-ben is el akartak érni. A bemutatón levetítették Zombori Katalin Zászlóbontók (Szeged, 1989) című dokumentumfilmjét is.