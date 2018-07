Szeged 2030 néven indít konzultációt a Fidesz - Kubatov Gábor: vak vezet világtalant lehetne Márki-Zay pártjának neve

Kubatov Gábor szerint 2019 elején lesz leghamarabb polgármesterjelöltje a kormánypártnak Szegeden. Fotó: Kuklis István

Vak vezet világtalant, ez lehetne a neve annak a pártnak, amelyet Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester és Hadházy Ákos , az LMP volt társelnöke alapítana, és amelyhez a hírek szerint Botka László szegedi polgármester is csatlakozna – mondta lapunk kérdésére Kubatov Gábor A Fidesz pártigazgatója úgy fogalmazott: levitézlett politikusok próbálnak pártot alapítani, olyanok, akik már megbuktak a saját pártjukban, a saját városukban, vagy éppen hiteltelenné váltak a közéletben.Kubatov Gábor a tavaszi parlamenti választás eredményeiről is beszélt lapunknak, hiszen Szegeden érdekesen alakult az eredmény, egyéniben ugyan csak az egyik körzetet nyerte meg a Fidesz jelöltje, B. Nagy László , azonban listán a kormánypártok kapták toronymagasan a legtöbb szavazatot mindkét választókerületben. – Bár Szegedet sokan még mindig baloldali fellegvárnak tekintik, a listás szavazatok ennek pont az ellenkezőjét mutatják – jelentette ki Kubatov Gábor. Hozzátette: sokan az egyéni körzetekben is rosszabb eredményre számítottak. – Bartók Csaba új arcként alig két hónappal a választások előtt lépett be a „ringbe", nagyon szépen teljesített, a közös munka tovább folytatódik – közölte a pártigazgató.A jövő évi önkormányzati választásokkal kapcsolatban a politikus elmondta: a tavaszi kampányban sorra derültek ki Botka László zavaros ügyei, amelyeket sikerült eltitkolnia az elmúlt években. Példaként a vagyonnyilatkozatból kimaradt Rolex órát említette, valamint a luxusutazásokat. – Meggyőződésem, hogy ez a történet még mindig tartogat meglepetéseket, lapulnak még rejtett titkok a vagyonnyilatkozatban – vélekedett Kubatov Gábor. Beszélt a szegedi városvezetést érintő korrupciós ügyekről és arról is, hogy tisztán látszik, Botka László milyen álláspontot képvisel a migráció kérdésében. – Éppen ezek a dolgok indokolják azt, hogy Szeged 2030 néven konzultációt kezdeményezzünk a városban. Szeretnénk megismerni az emberek véleményét, megkérdezni, ők milyen várost álmodtak maguknak és a gyermekeiknek. Mindenkivel szeretnénk beszélni, akinek fontos a megyeszékhely jövője, az értelmiséggel, helyi gazdasági szakemberekkel, városépítészekkel, szociális területen dolgozó szakértőkkel – jelentette be Kubatov Gábor. Együtt, közösen készítenek majd egy fejlesztési tervet, amelyről természetesen megkérdezik a szegediek véleményét is. Meg persze a javaslataikat is szívesen fogadják, és beépítik a használható ötleteket, elképzeléseket. – Ha véglegesítettük a városfejlesztési tervet, akkor megkeressük azt az embert, aki ezt a leghatékonyabban, leggyorsabban és legjobban végre tudja hajtani. Magyarán nem a gombhoz varrjuk a kabátot, hanem fordítva – hangsúlyozta a pártigazgató. Itt nem hatalmi kérdésről van szó, hanem arról, hogy ki az a jelölt , aki a leghatékonyabban tudja szolgálni a szegedi emberek érdekeit, elvárásait. – Szeged ugyanis egy gyönyörű város, én nagyon szeretek idejönni, de azt azért látni kell, hogy a megyeszékhelyek között lemaradt, legalábbis ami a fejlődést illeti. Nem kell messzire menni pozitív példáért, meg kell nézni, hogy Hódmezővásárhely milyen minőségi változáson ment át az elmúlt húsz évben – mutatott rá a politikus. Kérdésünkre elmondta, a konzultáció, a fejlesztési terv elkészítése legalább fél évet igénybe vesz, tehát 2019 elején lesz leghamarabb polgármesterjelöltje a kormánypártnak, hiszen az is kemény munka, hogy megtalálják a feladatra legalkalmasabb jelöltet.A Fidesz ügyvezető alelnöke lapunknak azt is elárulta: a focivébén az elejétől kezdve Horvátországnak drukkolt, egyrészt családi okok miatt, hiszen felmenői között bunyevácok is vannak, másrészt pedig azért, mert mindig tisztelte azt a fantasztikus küzdeni tudást, amit a horvát csapatnál tapasztalt. Ez pozitív példa lehet a magyar futball számára is.