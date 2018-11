Szeged is bekapcsolódott a világ vállalkozásösztönző programjába - Hatalmas érdeklődés a Fiatal Vállalkozók Hetén

Látványos show, extravagáns előadások és élményvezetés – több százan regisztráltak idén a Fiatal Vállalkozók Hete szegedi programjára, melynek ezúttal a Hungi Vigadó adott otthont. Nem meglepő a nagy érdeklődés, idén a rendezvény újszerűre, figyelemfelkeltőre sikerült. Korponyai Ernő, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének (FIVOSZ) Csongrád megyei elnöke azt mondja, számítottak rá, hogy most jóval több fiatal lesz jelen, de ennyi résztvevőre nem gondoltak. Hozzátette, a mai fiatalokat élmények nélkül lehetetlen megnyerni, ezért a cél az volt, hogy az esemény végére minden jelenlévő azt érezze, hogy a FIVOSZ Csongrád megyében egy pezsgő, mind munkában, mind magánéletben összetartó közösség, amellyel együttműködve a fiatalok jelentősen profitálhatnak.Kovács Patrik, a FIVOSZ alapító elnöke megnyitóbeszédében kiemelte, tíz éve azért alapították meg a szövetséget, hogy az ifjú tehetségeket képviselve összefogjanak, és egymást segítsék a munkaerőpiacon, az élet során.– Ma már ott tartunk, hogy Szegedet is bekapcsoltuk a világ legnagyobb vállalkozásfejlesztő és -ösztönző sorozatába, melyet 171 országban rendeznek meg. Cél, hogy a fiataloknak tippeket, minden kérdésükre választ adjunk, és példákat felvonultatva motiváljuk őket. Három évvel ezelőtt itt, Szegeden épp egy sikeres cégvezető előadását hallgattuk, amikor az egyik jelenlévő eldöntötte, hogy autószerelő vállalkozást indít, három hónap múlva már több mint hatvan ügyfele volt. Ez a hét azért van, hogy utat adjunk azoknak, akik jelenleg nem tudják, merre tartanak vagy honnan kérjenek segítséget – hangsúlyozta az elnök.Mint elhangzott, érdemes itthon maradni és vállalkozni, vagy a külföldön szerzett tapasztalatok után visszatérni és a megszerzett tudást itthon kamatoztatni, ugyanis a vállalkozói lét Magyarországon egy magasabb dimenzió, egy kiváltság. Azonban ez felelősséggel jár, szabályoknak kell megfelelni, de Juhász Tünde kormánymegbízott szerint a közigazgatásnak nem célja az elrettentés, sokkal inkább a szolgáltatás.– Kormányhivatalunk missziója olyan szerepet vállalni, amely túlmutat a szigorú jogszabályokon, az íróasztaltól felállít minket, ilyen épp a mai nap, a vállalkozó szellemű ifjúság támogatása. A kormányzat több programmal is segíti a cégalapítást, például a foglalkoztatást segítő juttatásokkal – emelte ki.