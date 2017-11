Szeged karácsonyfája is megérkezett a csodaszarvas után - mutatjuk, mi történt még tegnap!

Vigyázat, támadni akar! Vagy csak elhelyezik éppen a fenyőt. Fotók: Török János

Nappal 14, éjjel 3 fok, gyengén felhős idő, ködképződés -az Időkép szerint., hogy szerdán nyugat, délnyugat felől már szárazabb, enyhébb levegő éri el a Kárpát-medence térségét, északkeleten azonban továbbra is tartósan borult marad az idő. Akit mélyebben érdekel az időjárás,ugyanitt.Rögtön egy igen érdekes cikkel kezdtük a tegnapot:, de lehet, hogy a szerb buszsofőrök kavarnak. Azt is megtudhattuk, hogy, nem csak a világpiac meg az államtitkár. Sajnos keddre is jutott két szomorú hír: elhunyt, és az akasztói stadionról is ismertAlmási István polgármester halála miatt, Hegedűs Zoltán lett az ideiglenes polgármester, 20 napon belül kiírják az időközi választást.

Szokatlan helyen, szokatlan rakománnyal.

Gigantikus áfacsalási ügyet tárgyalnak a Szegedi Törvényszéken, amelynek. Ennek ellenpontjaként, hogy a jóság is érvényesüljön, jelezzük,Térjünk rá a leglátványosabb tegnapi eseményre, amelyben szintén szerepelt gigantikus dolog, de nem bűncselekmény, hanem egy fenyő:. Kinőtte az udvart a negyvenéves jegenyefenyő, kábeleket is bontottak miatta a szakemberek. Hogy fokozzuk az ünnepi hangulatot, felidéztünk egy líra esetet is, amelynek során. Viszont ha lenne egy saját tavunk - vagy kettő -, minden más lenne.

Na meg azt se felejtsük ki, hogy! Ráadásul az iráni elnök bejelentette, hogy, tehát kettős ünnepet ülhetett minden szurkoló, aki utálja a terroristákat.: Cecília, Áprilka, Cecilla, Célia, Cicelle, Cilla, Csilla, Filemon, Seila, Sejla, Zéta.ezen a napon n nyilvánította az-t hivatalos nemzetközi segélykérő jelzéssé a Nemzetközi Rádió-távírási KonvencióSztálingrádnál a szovjet túlerő bekerítiette a 6. német hadsereget.merényletet követtek el John Fitzgerald Kennedy, az Egyesült Államok 35. elnöke ellen Dallasban (Texas). A hivatalos verzió szerint Lee Harvey Oswald lőtte le.Angela Merkelt választották november 22-én Németország kancellárjává.