Szeged legrégebbi templomát keresik

Markológép szántja fel a Dóm téri Katedrális étterem eddigi bejárata előtti járdarészt. A Móra-múzeum régészei nyitottak kutatóárkot, hogy megkeressék Szeged legrégebbi templomának romjait. Lajkó Orsolya ásatásvezető régésztől megtudtuk, időjárástól és eredménytől füg-

gően nagyjából még két hétig dolgoznak.



Megközelítőleg hússzor négy méteres területet kutatnak át. Csütörtökön már régi, használaton kívüli vaskos villanykábelek tűntek fel, ezeket az áramszolgáltató rövidesen eltávolítja. A környező fákat a munkálatok nem érintik. A látogatóközpontban működő éttermet most a tér felől lehet megközelíteni.



Megírtuk, régi falmaradványokat keresnek a szakemberek (2017. március 10.: Keresik Szeged legrégibb templomát). Annak a romnak a folytatását találhatják meg, ami két éve, a dóm látogatóközpontjának építésekor került elő. Akkor annyit lehetett tudni, hogy sem a térképek, sem az írott források nem tesznek róla említést. Mivel az építkezés szélén tárták fel a falmaradványt, a szűkös határidő miatt vissza kellett temetni. Nem maradt idő a szakszerű vizsgálatára.



A rom kiásására pályázott a múzeum 3,5 millió forintos támogatásért a Nemzeti Kulturális Alaphoz. A munkálatokhoz a közterület tulajdonosaként és a múzeum fenntartójaként az önkormányzatnak is hozzá kellett járulnia.

A templom, amelynek két éve bukkantak a nyomára a régészek, Szeged első temploma lehet. Még a Dömötör-toronynál is korábbi, az 1100-as évekből származhat. Ha falak vagy más leletek kerülnének elő, pontosíthatnák a kormeghatározást. Eddig mindössze annyit állapítottak meg a habarcsmintákból, hogy középkori épületről van szó.