Szeged nyelvét rögzítették

"...mink szegediesen vagy nem szögediesen vagy akárhogy beszélünk, nem vögyük észre. Van ëgy beszéd, az a lényege neki, hogy ez mán az e betűvel is keverödik, ö-zünk, de azé nem vögyük észre, hogy má e-vel is mondjuk" – mondta egy szegedi férfi. Annak a kötetnek az egyik megszólalója ő, amelyet Németh Miklós, Kontra Miklós és Sinkovics Balázs, a szegedi egyetem nyelvészei állítottak össze négy végzős magyar szakos egyetemista segítségével.



A Szeged nyelve a 21. század elején egyedülálló kötet, hiszen az egyetlen vidéki város, ahol teljes nyelvi felmérés készült. Pár évvel ezelőtt az akkor 165 ezer lakosú megyeszékhely 165 lakosával készítettek 372 órányi hanganyagot. A mostani könyvben ebből 92-t dolgoztak fel: a 15–17 évesek és a 60 éven felüliek nyelvhasználatáról adtak közre tanulmányokat. Megnézték, milyen gyakorisággal, milyen helyzetekben ö-znek a beszélőik. Egy 14 tájszóból álló lista alapján azt is megkérdezték, ki mennyire ismeri ezeket a Szegeden és környékén használatos szavakat. Ilyen volt a gönye, a szárma, a kotla, a ludáj vagy a garaboly.



Elkészült egy egyedülálló hangarchívum is, amelyben az elemzett hanganyagot elérhetik a mai kutatók és az utókor. Emellett digitalizálták a korábbi, ifjabb Lele József által gyűjtött szalagos és kazettás felvételeket.