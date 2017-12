Szeged tüdejének átrendezése jövőre kezdődhet: bontással indult a ligetzöldítés

Kulturális értéket is eltüntet a zöldprojekt. Fotók: Frank Yvette

Érintetlenül hagyják az újszegedi Erzsébet liget Székely sor felőli és a túlsó oldalán lévő erdős területeket – tájékoztatta lapunkat Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester. Az egyeztetések során sok vitát váltott ki, hogy szükséges-e megtartani a növényzettel sűrűn benőtt részeket, ám mivel az egész liget mikroklímája szempontjából fontos területekről van szó, az a döntés született, hogy megmaradnak az erdők.

A kerékpárutat a sétány déli oldalán jelölik majd ki.

A pályázat sajátossága, hogy növelni kell összességében a zöldfelület nagyságát, így a hőszolgáltató telke is kisebb lesz, akárcsak a Szegedi Szabadtéri Játékok által használt terület, illetve az 1500 méteres, speciális gumiborítású, úgynevezett rekortánpálya nyomvonalát is úgy alakították ki, hogy kikerülje az erdőt. A fősétány mellett 1000 méteres futókört is kijelölnek, ám ennek aszfaltburkolata lesz, a projekt költségvetésébe nem fér bele, hogy ott is speciális borítású pályát alakítsanak ki. Változás, hogy a kerékpárút átkerül a sétány déli oldalára, és Odessza városrésszel is megvalósítanak egy összeköttetést.Bontással is jár a projekt, a Szegedi Kinizsi Húsos Sport Klub által üzemeltetett teniszpályák területét per útján szerezte meg a város saját kezelésébe, a felépítményeket és a karbantartott pályákat a földdel teszik egyenlővé. Nagy Sándor elmondta, a város saját cége végzi a munkát, célja, hogy jövő év tavaszán rendezett területet adhassanak át a projekt megvalósítójának.

A múlt egy darabja is eltűnik

– Lezárult a közbeszerzésnek a város által lebonyolított része, van olyan ajánlattevő, aki az eredetileg tervezett költségkereten belül meg tudja valósítani a projektet – mondta az alpolgármester.A beruházás nagysága miatt minden pályázati dokumentum minisztériumi ellenőrzésen esik át. Akár 2-3 hónapot is igénybe vehet ez a folyamat, így várhatóan februárban hagyják jóvá a projektet. Akkor lehet megkötni a közbeszerzési szerződést, vagyis tavasszal kezdődhet a nagyjából egy évig tartó kivitelezés.Uniós forrásból a Zöld Város Projekt keretében három fejlesztést hajtanak végre Szegeden: Odessza és Belső-Tarján mellett a liget újul meg összesen csaknem 2 milliárd 800 millió forintból. Mindhárom beruházást csaknem 100 százalékban támogatja az Európai Unió.A bontás alatt álló újszegedi pályaegyüttest és a hozzá tartozó épületet Klebelsberg Kunó kultuszminiszter kezdeményezésére és támogatásával Pick Jenő építtette. Az 1930-as években rendszeresen teniszezett ott Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas professzor is. Érdekes adalék, hogy a ligetprojekt első terveiben még nem szerepelt a Szegedi Kinizsi Húsos SK által üzemeltetett pályák elbontása, ám változtattak, így eltűnik a város múltjának egy darabja. Tímár Gyula, a klub elnökhelyettese úgy értékelt: a városvezetés nem fejleszt, hanem rombol. Hozzátette, kutyafuttató lesz a korábban általuk kezelt terület helyén, vagyis nem növekszik a zöld terület nagysága egy négyzetméterrel sem. Érthetetlenül áll az előtt, hogy míg országszerte sokat költenek sportfejlesztésekre, Szegeden egy tollvonással lerombolják a meglévő, jó állapotú infrastruktúrát.