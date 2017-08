Szeged, végállomás: pórul jártak a szabadkai busz utasai

Besegítenek a szerbek



Vonattal 2015 szeptembere óta nem lehet átjutni Szegedről Szabadkára a határzár miatt. Szabadkára és Becsejre a DAKK jelenleg két járatot közlekedtet egy héten: egyet pénteken, a másikat vasárnap, amik azonnal fordulnak a vajdasági városokban, és hozzák-viszik a főleg a szegedi egyetemre érkező diákokat. Ezenkívül szerb társaságok még három járatpárt indítanak naponta Szeged és Szabadka között.

Már csak heti négy napon jár át a Volánbusz Szegedről Szabadkára. Fotó: Frank Yvette

– A barátnőmmel szerettem volna augusztus 11-én, péntek délelőtt átmenni Szabadkára, délután pedig visszautazni a Volánbusz Budapest–Szeged–Szabadka járattal – mondta Bartha Ádámné. Szegedi olvasónk hosszú levélben írta meg szerkesztőségünknek, hogyan járt az a mintegy húsz utas, aki Szegeden szeretett volna felszállni a szabadkai buszra, amely 10 óra 10 perckor indult volna a vajdasági városba. – Tíz óra előtt pár perccel meg is érkezett a busz a Mars térre, de arra lettünk figyelmesek, hogy a szélvédőablakban lévő táblán nem szerepel Szabadka felirat. A buszvezetőtől tudtuk meg, hogy egyik napról a másikra döntöttek úgy a Volánbusznál: pénteken, szombaton és vasárnap a járat már nem közlekedik Szabadkáig, csak Szegedig. Azt is elmondta a sofőr, hogy a hét többi napján továbbra is Szabadkáig megy a busz. Legalábbis augusztusban, mert lehet, hogy szeptemberben megszüntetik a járatot – írta levelében olvasónk, akivel szerettünk volna személyesen is találkozni, de jelezte, nincs Magyarországon.Bartha Ádámné úgy vélte, erről nem tájékoztatták Budapestről a szegedi buszpályaudvart, amit szerinte mi sem mutat jobban, minthogy bemondták a hangosbemondón: „Autóbuszjárat indul Szabadkára 10 óra 10 perckor az egyes kocsiállásról."

Kelt augusztus 9-én



A Volánbusz honlapján augusztus 9-i keltezéssel a hírek között szerepel, hogy augusztus 11-étől 31-éig a Budapest–Kecskemét–Szeged–Szabadka vonal járatai – a határátkelés okozta jelentős mértékű késés elkerülése érdekében – pénteken, szombaton és vasárnap csak Budapest és Szeged között közlekednek. „Hétfőtől csütörtökig a járatok menetrendje változatlan. Megértésüket köszönjük!" A Volánbusz honlapján a mai napig az szerepel a menetrendben, hogy a hét minden napján megy busz Szabadkáig. Amikor szombatra akartunk online jegyet venni Szegedről Szabadkára, akkor jelezte a rendszer: „Ezen a napon nincs választható járat."

Olvasónk elmondása szerint az utasok a forgalmi irodába mentek magyarázatot kérni, de csak panaszkönyvet kaptak, amibe egy fiatal nő beleírta, mi történt, és az utasok egy része ezt aláírta. Közben egy férfi utas felhívta Budapestet, ahol egy nő elmondta, a Volánbusz értesítette Szegedet a változásról.– Ekkor már a szegedi forgalmi iroda munkatársa is beleszólt a vitába – mivel a telefon ki volt hangosítva, így mindenki hallotta, aki ott volt –, hogy semmilyen hivatalos információt nem kaptak Budapestről, ők is a sofőrtől tudták meg, hogy nem megy tovább a busz – mondta olvasónk, aki szerint a forgalmista közölte, eljuttatja a panaszlevelet az illetékeseknek. Bartha Ádámné azonban szkeptikus, szerinte semmi sem történik majd az ügyben. Olvasónk azért bízik benne, hogy nem szüntetik meg szeptemberben a járatot, mint ahogy abban is, hogy hétvégén újra járni fog a vajdasági városig.Megkérdeztük az ügyben a Volánbusz Zrt.-t és a DAKK Zrt.-t. A Volánbusz azt írta, az elővételes menetjeggyel rendelkező utasaikat – amennyiben megadták elérhetőségeiket – telefonon vagy e-mailben tájékoztatják a változásokról. Állították, hogy a változásról írásban értesítették a szegedi és a szabadkai pályaudvart. Arra a kérdésünkre nem válaszolt a Volánbusz, hogy szeptembertől megszüntetik-e a Budapest–Szeged–Szabadka járatot. A DAKK-tól nem kaptunk választ lapzártánkig.