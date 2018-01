Szegeden a legalacsonyabbak a bérek: közeledtek az álláspontok, két számjegyű béremelés várható az SZKT-nál

Közeledtek az álláspontok az egyeztetésen, úgy gondolom, január 22-én meg lehet egyezni a két számjegyű béremelésben

Három szakszervezettel ült tárgyalóasztalhoz a Szegedi Közlekedési (SZKT) Kft. hétfőn reggel, mind a munkaadói, mind az érdekképviseletet ellátó oldal pozitívnak értékelte a megbeszélést.– összegzett Majó-Petri Zoltán , az SZKT ügyvezetője.A Belföldi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezete (BTDSZ) elnöke, Szabó István is konstruktívnak értékelte lapunknak a bértárgyalásokat. Mint elmondta, a fizikai dolgozók bérében megegyeztek, s a különféle pótlékok kérdésében is szinte teljes az egyetértés, ők azoknál a dolgozóknál szeretnének még emelést kieszközölni, akik a szakmunkásokkal foglalkoznak. – Az elsődleges cél az volt, hogy mindenki kapjon egy normális bért, különben el fognak vándorolni az emberek – jegyezte meg. Nemes Gábor , a Közösségi Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) elnöke is pozitívnak tartotta a megbeszélést, s úgy kalkulál, hogy a következő alkalommal meg is születhet a megállapodás. Hozzátette, a többi nagyvároshoz képest Szegeden a legalacsonyabbak a bérek, így a két számjegyű emelés a minimális szándék volt részükről is.– Minden fél azt tartja a legfontosabbnak, hogy ez a megállapodás megszülessen januárban, és így is álltak a felek a megbeszéléshez. Látok elmozdulást a munkaadói oldal felől és a szakszervezetek is a megegyezésre törekedtek – összegzett Szente László , a Munkástanácsok Csongrád Megyei Szövetségének elnöke. Hozzátette, bár most nem esett róla szó, de szeretnék elérni, hogy a választható béren kívüli juttatások rendszerében szereplő beiskolázási támogatást is emeljék.