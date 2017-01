Szegeden aprítják, Bordányban örökbe fogadják a karácsonyfát

Ma van vízkereszt, a hagyományok szerint a karácsonyi időszak ma ér véget, a legtöbb családban ekkor kerülnek le a fenyőkről a díszek. A szegedi panelházak aljában és a lakóparkokban a hulladékgyűjtő konténerek mellé már tegnap sok lecsupaszított fenyőfát tettek ki az ott lakók.A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a következő napokban Makrai László ügyvezető számítása szerint 40 tonna kidobott fenyőfát gyűjt össze Szegeden. – A fákból mulcs készül. Ha van valakinek házi faaprító gépe, az maga is megcsinálhatja otthonában – mondta Makrai. A mulcs mint egy takaró megóvja a talajt a növények gyökerei körül, megőrzi a nedvességet a kertben.A fiatal, friss fenyőfa magas víz- és gyantatartalma miatt nem ajánlott tűzifának. A felszabaduló magas korom- és kátránytartalma lecsapódva a kéményben okoz kárt, a levegőbe jutva pedig a szmog alapját képezi – figyelmeztetett Makrai.

Bordányban a gyökeres fenyőket karácsony után az önkormányzat fogadja örökbe. – A település még tavaly novemberben csatlakozott a Nulla Hulladékos Településekhez. Ha valaki a megvásárolt töves karácsonyfát végül mégsem szeretné kiültetni a kertbe, azt örökbe fogadjuk, és a településen elültetjük – mondta Bordányban a gyökeres fenyőket karácsony után az önkormányzat fogadja örökbe. – A település még tavaly novemberben csatlakozott a Nulla Hulladékos Településekhez. Ha valaki a megvásárolt töves karácsonyfát végül mégsem szeretné kiültetni a kertbe, azt örökbe fogadjuk, és a településen elültetjük – mondta Kiss-Patik Péter alpolgármester. A tő nélküli fenyők összegyűjtését is az önkormányzat vállalta magára. A fákból ott is mulcsot készítenek, amit virágültetéshez vagy talajtakaróként már a tavaszi zöldterületi munkákban hasznosítanak.

Sok szegedi azonban sajnálja kidobni gyökeres fáját, amelyet a panelek környékén vagy házuk előtt ültetnek el.– Nem javasoljuk ezek kiültetését. A néhány sikeres mellett többségében beteges, torz, tengődő fákkal találkozunk a legképtelenebb helyeken. Tapasztalatok szerint a fák gépi kiemelésükkor már elvesztik gyökerük kétharmadát. Ha mégis a kiültetés mellett döntünk, azt inkább a közösségi kertekben tegyük, ha a fokozott öntözés megoldható, hiszen a fenyő rendkívül vízigényes – tanácsolja Makrai László.A szegedi Pigniczki Andor öt karácsonyfát is feldíszített az ünnepekkor. A Hóbiárt basa utcában lakó nyugdíjas férfi négy éve ültetett örökzöldeket társasházuk elé, amit idén is feldíszített. Szaloncukrokat is tett rá, amit a környékbeli gyerekek tegnapra már mind megettek. Szerinte kellő gondoskodás mellett a városban kiültetett fenyők is életképesek maradnak.– Öntözni és permetezni is kell őket. Vízkereszt napján szedem le róluk a díszeket, és decemberben újra az utcán állítok karácsonyfákat, mert a környékbelieknek nagyon tetszett ez az ötlet – magyarázta a férfi.