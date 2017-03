Szegeden debütál a Musical Revolution

Egyházi Géza a szegedi Evitában. Fotó: Karnok Csaba

Az Evita szegedi premierje előtt Egyházi Géza azt mondta, reméli, hogy nem ez az utolsó látogatása Szegeden. Minden kívánsága így váljon valóra: az Evitát még márciusban 19-én és áprilisban 2-án, 14-én és 15-én játsszák. Ezt követően pedig a nagyszínházban debütáló, formabontó Musical Revolution című koncerttel lép színpadra május 7-én Sándor Péterrel és Baranyai Annával.– Régről ismerjük mi hárman egymást – meséli Egyházi Géza. – Annával már játszottam Szombathelyen, ahol ő alakította Evitát, valamint a Vámpírok báljában is szerepeltünk együtt. Győrben Péterrel játszottak a Jézus Krisztus Szupersztárban, most A nyomorultakban dolgozunk mindhárman a Madách Színházban. Két éve merült fel először, hogy milyen jó lenne összeállni – az ember mindig szereti megvalósítani az álmait, musicalfanatikusként pedig reméljük, hogy a szegedi közönség is nyitott lesz a kicsit forradalmasított musicalkoncertünkre.

Perónként már láthatta Szeged a színészt Juronics Tamás nagy kiállítású, látványos rendezésében, ám a Chet éneklő Sándor Péterrel május 7-én határok nélkül kalandoznak a nagy klasszikusok birodalmában. Az élő zenével, valamint tánccal és látványos vetítéssel kísért produkcióban többek között Webber dallamaival varázsolja el a nézőket Egyházi Géza.– A teljesség igénye nélkül csemegézünk: például felcsendül részlet természetesen az Evitából, Az operaház fantomjából, valamint a Hairből is készülünk egy kicsit hosszabb összeállítással – árulja el az énekes. – A személyes kedvencem a műsorból egy kevésbé ismert Webber-szám, a Love Changes Everything A szerelem arcai című musicalből. Régen mutatták be a Madáchban, talán évtizedekkel ezelőtt, és korábban mindig csak külföldi előadóktól hallottam. Valentin-napon már énekelhettem egyszer zenei alapra, de élő zenekarral dolgozni egészen más élmény.A klasszikus rockzene felé tolódó áthangszerelés adja az este revolution, azaz forradalom hangulatát; Másik Lehel zenekarával dolgoznak együtt a színészek. – A színházban megszoktuk a nagyzenekart, viszont májusban egy hattagú együttessel lépünk fel, nevezhetjük „bandázásnak" is – magyarázza elmosolyodva.– Az óévbúcsúztató gála után úgy éreztem, van létjogosultsága itt, Szegeden egy musicalestnek; még akkor is, ha egyikünk sem televíziós celeb, hanem „csak" színházból ismert színész, énekes: eddig szerencsére minden minket igazol.