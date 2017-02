Szegeden egészségtelen a levegő minősége

Az Országos Közegészségügyi Központ (OKK) térképén csütörtökön Budapest mellett Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Szeged, Pécs, Esztergom, Győr és Mosonmagyaróvár szerepelt az egészségtelen levegőt jelző narancssárga színnel. A többi településen is legalább kifogásolt a levegő minősége.



Az OKK térképén szereplő települések közül csak Sopront jelölték elfogadható levegőminőségűnek.



A levegő szennyezettségének egészségügyi értékelését egy index alapján végzik. Az OKI táblázata a légszennyező anyagok legfontosabb egészségkárosító hatásai alapján négy szintet különít el: kék (elfogadható), zöld (kifogásolt), narancssárga (egészségtelen), piros (veszélyes). Az önkormányzatok az utóbbi két kategória alapján rendelhetik el a szmogriadó tájékoztatási, illetve riasztási fokozatát.



Az elmúlt napokban Salgótarjánban és Budapesten is elrendelték a szmogriadó valamely fokozatát.



Az előrejelzés szerint egyelőre marad a borult, ködös idő, pénteken is csak Dunántúlon élénkülhet meg a légmozgás.