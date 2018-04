Szegeden egyszerre jellemző a ki- és bevándorlás - Szerbiából és Romániából jön legtöbb fiatal

– Szeged sajátos helyzetben lévő város: egyszerre van jelen a be- és kivándorlás is – jelentette ki Nagy Sándor szegedi alpolgármester. – Napjaink fontos kihívása a fiatalok növekvő, többirányú vándorlása. A Duna menti országokban élő fiatalok különböző célból hagyják el otthonukat, költöznek más országokba, vagy térnek vissza a későbbiekben. Szegedre elsősorban Szerbiából és Romániából vándorolnak. Az úgynevezett Youmig-projektben szeretnénk a közelmúltban készített szakmai anyagokkal bemutatni, mi a helyzet országosan, és tájékoztatjuk az érdeklődőket arról is, milyen fejlesztésekkel tervezi gördülékenyebbé tenni az ügyintézést az önkormányzat, és mit hozhat a városnak a ki- és bevándorlás.



– Sokoldalú nemzetközi mozgás színtere Szeged, ezért társadalomkutatóknak különleges vizsgálati pont ez a város – mondta Soltész Béla, a Youmig projektvezető helyettese. – Szeretnénk az átmenetileg ideérkező fiatalok és a hazaérkezéskor problémákba ütközők ügyintézéseit is segíteni, az integrációs folyamatokat ezzel gördülékenyebbé téve. Magyarkanizsán például olyan irodát működtetünk, ahol tanácsadást, valamint ingyenes online munkateret kapnak a fiatalok. Számunkra ez remek kutatási terep, amelynek eredményei a szegedi önkormányzat számára is hasznosak lehetnek, és az ifjúság is profitál belőle – tette hozzá Soltész Béla.