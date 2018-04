Szegeden forgatott a "Búzadara" szerzője

Néhány nappal ez előtt töltötte fel a YouTube-ra legújabb számát Dubem K. Osita. A Nigériából származó, hazánkban a debreceni egyetemen programozást hallgató zenész idei első száma a "Mint a csiga" címet kapta, amelyet angolul és magyarul énekel el. - A dal két ellentétes oldalról szól. Egyrészt az élet rövidségéről, másrészt viszont arról, hogy benne minden lassan történik, amit viszont bármennyire lassú is, élvezni kell. A várakozást a dugóban, a sorban állást, bármit lehet élvezni is annak ellenére, hogy az emberek nem szeretnek várni. Elfogadtam, hogy a dolgok lassan történnek, úgyhogy táncolni fogok erre az ütemre is! - mondtaa szerző. Íme Dubem K Szegeden készült zenéje!A felvételeket a szegedi 724Pictures készítette. A Mint a csigában feltűnik a Móra Ferenc múzeum, az árvízi emlékmű és a Dugonics tér is, és természetesen a Dóm tér sem hiányozhat. Dubem K Magyarországon a Búzadara című számával vált ismertté, jelenleg több mint 1,3 millió megtekintésnél jár ez a klipje, tavaly pedig felléphetett a Szigeten is.