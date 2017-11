Szegeden gyógyul tovább Vanessza, tegnap felmérték az állapotát

A Bulgáriában nyáron autóbalesetet szenvedett 20 éves lány kezelését Szegeden folytatják tovább: a Szent Vincent Rehabilitációs Intézet ingyenes ellátást ajánlott számára.

Vanessza már az első, állapotfelmérő foglalkozást is élvezte: mosolyogva végezte a különböző gyakorlatokat. – A karom eddig sem volt túl erős – mentegetőzött, amikor fekvő helyzetben kellett súlyt húznia. Megnyugtatták: majd most az lesz. A szakemberek hamarosan kidolgozzák személyre szabott mozgásterápiáját, szakpszichológust is segítenek találni, az alapító közvetítésével pedig a GEMMA fejlesztőpedagógust biztosít számára. Az összes költséget Détári Vilmos állja.

Nem kell többet Budapestre járnia Burkus Vanesszának, múlt hét pénteken ugyanis végleg hazaengedték az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetből.– Sokkal jobb itthon – mosolygott Vanessza, amikor arról kérdeztük, mit szól hozzá, hogy kiszabadult a kórházi környezetből, amely az utóbbi időben már nagyon nyomasztotta. Édesapja, Burkus Sándor is úgy fogalmazott: már az orvosok is látták, hogy a zárt közeg zavarja, ezért felajánlották neki, hogy nem kell többet mennie. – Így végre megint együtt lehet a család – tette hozzá az édesapa, aki az elmúlt hónapokban végig Vanessza mellett volt.– A lapokból értesültem Vanessza történetéről, és amikor Szegedre szállították, felvettem a kapcsolatot az édesapjával. Bár akkor még kómában volt, megegyeztünk, hogy ha aktuális lesz, számíthatnak a segítségünkre – mesélte Détári Vilmos alapító. Ő nagyon is átérzi, mit jelent a jó rehabilitáció, 2005-ben ugyanis súlyos stroke-ot kapott. – Akkor szembesültem vele, hogy milyen nehéz megfelelő intézetet találni, ezért amikor felépültem, létrehoztam egyet a szülővárosomban. Felelősségemnek éreztem, hogy ha tudok, segítsek a hasonló sorsú embereknek. Ez az intézmény jól ki tudja egészíteni a klinikai ellátást, ahol a túlterheltség miatt lényegesen kevesebb idő jut a betegekre.Hogy milyen gyakorisággal jár majd Vanessza az intézetbe, azt még nem döntötték el, de akár naponta is mehet tornáztatni az izmait. Azt pedig már most megígérték neki az ott dolgozók, hogy hamarosan „megszöktetik", és elviszik a fővárosba, szüleit ugyanis a lány már egy ideje azzal nyaggatja, hogy ha már Budapestre utaznak, a kórház helyett inkább a barátaival szeretne találkozni. Előbbibe viszont már nem kell mennie.