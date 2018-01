Szegeden haldoklik a szappanos ipar - 100 éve írtuk

Épp száz éve, 1918. január 19-én Szegeden haldoklik a szappanos ipar címmel jelent meg a Délmagyarországban az alábbi írás. „Zsírszóda. Fogalom. Eltűnt, mint minden közszükségleti cikk. Miért? Mert minden háztartásban szükséges. Súroláshoz, mosáshoz, szappanfőzéshez. Szegeden nem található. Ha igen, úgy csak mint dugáru. Drága pénzen szerezhető meg, jóval a maximális áron fölül. De hol? Ez rejtély. Természetes, hogy zsírszóda hijján szünetel a köztisztaság céljaira annyira fontos szappanfőzés és gyártás úgy a magánháztartásokban, mint a szappanfőzdékben. És ma már annyira vagyunk Szegeden, hogy tiszta háziszappant a kereskedelemben egyáltalában nem lehet kapni, hadiszappant pedig alig és ez utóbbi oly hitvány keverék, hogy azt használni egyáltalában nem lehet. A szegedi közélelmezési hivatal havonkint egy evőkanálnyi zsírszódát kap a közönség számára. Jelenleg azonban – mint legtöbbször – a közélelmezési hivatal sem rendelkezik zsírszóda fölött. Várják. Talán a jövő héten. Talán..., és minden talán. A közönség közönség pedig áll szappan nélkül. Az idő igen alkalmas arra, hogy a közönség türelmét próbára tegyék a zsírszódával is. Mert a közönségnek most talán kerülne egy kis téli zsiradékja a háztartásokban levágott sertések után. Ezekből a kis zsiradékokból lehetne főzni egy kis tiszta szappant. Mosdáshoz. Mert a pipereszappanokról rég lemondott a közönség. Azok most csak a hadigazdagok számára hozzáférhetők. Gyönyörű, aranyos, göngyöletben, kétkoronás nagyságban, egy kis illattal. 8-10 koronás, sőt magasabb árban is.



A közönség tehát megelégedne a zsirszódás szappannal. Utánajártunk ma a városban a kisebb és nagyobb szappanfőzőknél. Csupa jajból és csupa panaszból állanak ezek az iparosok. Pedig a szegedi szappan híres volt a háború előtt, akárcsak a paprika, vagy a tarhonya. Ma ez az iparág agyon van ütve. A főzdékben anyag csak kerülne, azonban lehetetlen főzni a zsírszóda hiánya miatt. Fölkerestük az egyik legnagyobb és jóhírű szappanfőző telepet, özvegy Répás Józsefnéét. Hónapok óta alig főznek ott valamit. Pedig békeidőben és addig, amíg a zsírszódára rá nem tette a kezét a központ, naponként tíz métermázsa szappant főztek. A múlt év augusztus hava óta alig háromszáz kilogram zsírszódát kapott a cég. A munkásai legnagyobb részét elbocsátotta. Decemberben az utolsót. És most a nagy telep, bár sok métermázsa feldolgozható nyersanyag áll rendelkezésére, pang, várja a zsírszódát. Ugyanezt teszik a többiek is. Ivánkovics, Vas, Kiss, Geizler és a többi szappanfőzők. (...)



Szegeden egyáltalában nem lehet kész szappant kapni. Összejártuk a nagyobb üzleteket. Nincs és nincs. Üresek a boltok. Várják a hadi szappant, amely nem jön és ha jön, már nincsen. Mondják, hogy a zsirszóda hiánya erősen összefügg a vasúti szállításokkal. Merő képtelenségnek tartjuk. A teheráruszállítások ma már nem esnek oly szigorú korlátozás alá, hogy Szegedre havonként csak három hordó zsirszóda érkezhessen. Más baj van itt. A központ. Az az áldott központ, amelyet mindenki áld. Amelyet mindenki szeretne megmosdatni – zsírszódával. A szegedi közönség nevében kérjük a Közélelmezési Hivatalt, hogy a köztisztaság érdekében tegye meg a sürgős lépéseket Szeged zsírszódával való ellátása érdekében egyrészt, másrészt Pedig ne hagyjanak megszűnni virágzó ipartelepeket, melyek dolgoznának. A magyar ipart, ezt az idétlen, angolkóros csecsemőt, még most sem akarják talpra állítani, amikor minden állam a boldogulásának az útját elsősorban az ipar és kereskedelem fejlődésében látja biztosítva. De nálunk még a zsírszóda is megeszi az ipart."