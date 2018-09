Szegeden is bemutatta új lemezét a Margaret Island

A harmadik nagylemezét mutatta be a szegedieknek a Margaret Island zenekar. A lemez csak szeptember 10-én debütál, viszont több vidéki nagyváros közönsége már előbb belehallgathatott a dalokba.– Hárman kezdtük ezt el. Az utcazenélések adtak egy pluszt, de mindig egy nagyzenekaros fellépés volt az álmunk – meséli Lábas Viki, a csapat énekesnője. Az új albumot Szeged előtt Pécsett mutatták be, ott is jól fogadták a rajongók. Viki izgult előtte, s ugyanezt állította a szegedi esemény előtt, de ez szemernyit sem látszott rajta.– Fura érzés, mikor az emberek elé tárul az, amin hónapokig dolgoztunk. Pőrén, kiszolgáltatottan ülünk, és figyeljük az arcokat – mondta Törőcsik Kristóf, a zenekar basszusgitárosa.Sokszor felvetődik, hogy a legtöbb lemezen az első dalok a rádióknak szólnak. Füstös Bálint gitáros szerint a rádió inkább a dalok sorrendjénél jut eszükbe, akkor figyelnek rá:– Mindegyik dal a közönségünknek szól elsősorban. Az új lemezünknél viszont az volt a legfontosabb, hogy új dolgokat próbáljunk ki, ne féljünk behozni olyan hangszíneket, amelyekkel eddig nem dolgoztunk.– A zenét közösen írjuk, a szövegekbe bevonunk másokat, például Kemény Zsófit. Viszont az új albumon már sok olyan dal van, amelynek a szövege Viki fejéből gördült ki – néz Kristóf büszkén Vikire.Eső című dalukhoz készült klipjüket több mint 7 millió ember nézte már meg, az alig két hónapja nyilvánosságra hozott Legszebb szavakat pedig már majdnem egymillióan. Minden hírnév felelősséggel jár, ezzel a csapat tagjai is egyetértenek, több szempontból is. Viki állítja, nekik még sosem kellett meghazudtolniuk magukat.Bálint kiemelte, hogy annak idején hárman indultak, ma viszont már 15–20 ember is a csapatuk tagja. Mindenki azért dolgozik, hogy egyre profibban állhassanak színpadra. A csapatuk állandó tagjai Verók Tamás, Koltay Kurszán, Gerendás Dániel és Sárkány Bertalan. A csapat mindenkit magához ölel.– Mi nem kitaláltunk egy szerepet, hogy tessék, ezek akarunk lenni. Tényleg ilyen zenét szeretünk csinálni, őszinték vagyunk a dalainkban. Amellett, hogy ez a munkánk, szeretjük, mert kikapcsolódás is. Szeretjük, mikor csak mi vagyunk és zenélhetünk – fogalmaz Bálint.Az új lemez kapcsán Viki elárulta, hogy kicsit olyan érzése van, mintha az elmúlt négy évet eltette volna egy dobozba. Most megújult ugyanis a zenekar, a lemez meglehetősen eklektikus. Persze megmaradt a régi, margaretes hangzás, de társult hozzá elektronikus és népzene, sőt, metál is. A szegedi közönségtalálkozón abba is beavatta rajongóit az énekesnő, hogy folyamatosan bátorítja a fiúkat, hogy többet énekeljenek. Ez néhány dalon hallatszódik is.