Szegeden is elindult a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés aláírása

A nemzetközi szervezetek a vélt vagy valós jogait mindenkinek próbálják védeni, amivel persze nincs is baj, de egy nagyon kiszolgáltatott kisebbséggel, közösséggel, az őshonos nemzeti közösségekkel, kisebbségekkel nem foglalkoznak

– mondta Kiss-Rigó László megyés püspök a Rákóczi Szövetség sajtótájékoztatóján csütörtökön Szegeden. Erre a kérdésre hívhatjuk most fel az Európai Bizottság figyelmét azzal, ha aláírjuk a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést. Ezt teszem én is, és erre biztatok mindenkit – tette hozzá a megyés püspök. Csáki Csongor , a Rákóczi Szövetség titkára elmondta, hogy tavaly novemberben a XVI. Magyar Állandó Értekezleten (MÁÉRT) a határon túli magyarok fogalmaztak meg egy egyértelmű kérést a Magyarországon élőkhöz arról, hogy támogassák a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést. Ennek lényege, hogy az unión belül április 3-áig össze kell gyűjteni egymillió aláírást, és ha ez sikerül, akkor az Európai Bizottság akár jogalkotási folyamatot is indíthat az őshonos kisebbségek érdekében.A titkár emlékeztetett, hogy az Európai Unióban 50 millió olyan ember él, aki valamelyik őshonos nemzeti kisebbséghez tartozik. Csáki Csongor szerint jogaik szülőföldjükön különböző mértékben biztosítottak. Míg egyes uniós tagállamokban a közösségek nyelvét és kultúrát az országot erősítő értékekként kezelik, másutt a kisebbségek mielőbbi beolvasztásában érdekeltek.A Rákóczi Szövetség álláspontja, hogy egy európai szintű, az uniós tagállamokra nézve kötelező kisebbségvédelmi rendszer egységesítené a jogvédelmet, és javítana a nemzeti kisebbségek helyzetén. A kezdeményezés szorgalmazza többek között a kisebbségek kultúrájának, oktatásügyének támogatását, és hagyományainak őrzését, a kisebbség nyelvhasználatát a médiában is. Tárnok Balázs a Rákóczi Szövetség képviseletében elmondta, hogy miután a szervezők összegyűjtötték a kezdeményezéshez szükséges támogató nyilatkozatokat, azokat először ellenőriznie kell a Nemzeti Választási Bizottságnak. Ha hitelesítették a dokumentumokat, és beadják a kezdeményezést, az Európai Bizottság 3 hónapon belül egy hivatalos választ fogad el, amelyben megfogalmazza és megindokolja, milyen lépésekre kíván javaslatot tenni. A bizottság nem köteles jogalkotási javaslatot előterjeszteni. Ha azonban úgy dönt, hogy a polgári kezdeményezésre válaszul jogalkotási javaslatot terjeszt elő, ez a javaslat a jogalkotók elé kerül, és elfogadása esetén jogszabály válik belőle.Magyarországon összesen 15 ezer 750 aláírásnak kell összejönnie.