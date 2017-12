Szegeden is főz kávét a Starbucks - péntek reggel már Ön is kortyolhatja!

Simárszky Tamás, a Starbucks idei barista bajnoka mutatta be csütörtök a lánc karácsonyi ajánlatát, három kávémester segítségével az Árkád földszintjén. A 18 fővárosi és egy budaörsi egység után Szegeden nyitja 20. kávézóját a lánc, amely péntek reggeltől fogadja a nagyközönséget.Kis Boglárka területi vezetőtől megtudtuk, terveznek nyitni további vidéki városokban is, de a hely még nem publikus. A kávézó vezetője szegedi, Gaál Péter eredetileg Budapestre jelentkezett, oda is költözött, ám amikor körvonalazódott a szegedi kávézó, őt kérték fel. A 8 hónapja a Starbucksnál dolgozó fiatalember munkáját két menedzser is segíti. A baristák az elméleti képzést Szegeden kapták, a gyakorlatit Budapesten. A hét eleje óta Szegeden van plusz négy menedzserük, akik segítenek az indulásnál és várhatóan karácsonyig maradnak is. A teljes létszám 18 lesz, ám ahogy az első magyarországi Starbucksot 2010-ben megnyitó és vezető Kiss Boglárka fogalmazott, ez növekedhet a népszerűség függvényében.Az 1971-ben az USA-ból induló lánc specialitása a személyre szabhatóság, úgy készítik el a kávét, ahogy a vendég szeretné. Nem olcsók, 490-től indul egy espresso, de 100 százalékban minőségi arabica fajtából főzik. Az árcsúcs az 1790 forintos Frappuccino, de ez már adagban is emberes. Ez a fiatalok kedvence, a zúzott jeges ital és egész évben elérhető. Kávé elvitelre is van, és a szemest kívánságra meg is őrlik, az otthoni kávéfőzőhöz illő szemcsenagyságúra. Ezt utána visszatöltik az eredeti, speciális, aromatartó és kifelé szellőző zacskóba, hogy minél tovább megőrizze a minőséget. 15 féléből lehet választani, a negyedkilós egységár 2590 forint. Ennél valamivel drágábbak a szezonális, folyamatosan változó kávék.