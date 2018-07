Szegeden is helyi ügyeket preferál az LMP

A párt frakcióvezető-helyettese elmondta, eddig 36 helyi ügyet gyűjtöttek össze, és az Országgyűlésben fel is tették kérdéseiket amellett, hogy megoldási javaslatokat is kínáltak. Csongrád megyéből is érkezett jelzés például a személy- és vagyonőrök foglalkoztatásával kapcsolatos problémákról. Jelenleg 100 ezer kiadott engedély van, közülük azonban mindössze 32 ezer fő van bejelentve munkahelyén, így Demeter Márta szerint számtalan jogsértést kell elviselniük, amin szeretnének változtatni.



A sajtótájékoztatón kiderült, hogy a pártnak immár Csongrád megyéért felelős tagja is van, méghozzá Turcsán Szabolcs személyében, aki benne van az LMP országos elnökségében. Ő pártjának a vidéki közlekedési struktúra ésszerűsítésére és összehangolására vonatkozó javaslatát emelte ki. Azt mondta, a regionális közlekedési szövetségek létrehozása és a tarifaközösségek a kistelepülésen élők elhelyezkedését is segítené. Hozzátette, a Szegeddel és a térséggel kapcsolatos témákat a helyiugyek.hu oldalon várják, és céljuk az is, hogy megyénkben megerősödjenek.