Szegeden is népszerűsítették az olvasást a hétvégén - fotók

Kulturális programok várták az ország több pontján szombaton kora estétől éjszakába nyúlóan a könyvek szerelmeseit. Írók, olvasók és könyvesek együtt hoztak létre egy más világot az olvasás éjszakáján. A rendezvény egy olvasásnépszerűsítő, a nemzeti írott kultúra értékeit felmutató irodalmi és könyves fesztivál, melynek elsődleges célja, hogy a könyves kultúrát, az olvasást, mint örömforrást mutassa be. Ezen az estén több könyvesbolt meghosszabbított nyitvatartással várta az érdeklődőket.Szegeden a Tisza Lajos körúti Líra könyváruházban kora délután még nem voltak látogatók, estére viszont megtelt a bolt. Kávási Petra, Győrfi Anett és Kis Boglárka egyetemi hallgatók és barátnők, együtt határozták el, eljönnek a rendezvényre. Mesélték, szoktak könyvekről, olvasási élményeikről beszélgetni. – Egyszer kórházban feküdtem, Petra kedvenc plüssállata mellett egy könyvet is hozott nekem, a Harry Pottert – mesélte Anett. A lányok óvodapedagógusnak és tanítónak készülnek, azt mondják a szülők példája a gyerkőcökre is kihat. – Ha olvasnak otthon mesét vagy látják, hogy a szüleik is olvasással zárják a napot, nagy valószínűséggel a kicsik is megszeretik a könyveket – osztotta meg velünk tapasztalatait Petra. Erre jó példa Balogh Izabella, a 11 éves, ötödikes leányzó falja a könyveket. Mivel egyiket a másik után olvassa, hirtelen kedvencét sem tudta megmondani. – Lakatos István mosómedvéje nagyon tetszett. A mosómedve, aki ki akarta mosni a világot képregényes történet bejött nekem – mondta végül mosolyogva a fiatal lány.Este több részletben költők, írók beszélgettek és olvastak fel műveikből. Kollár Árpád szegedi költő, műfordító egy megrendelésre készült prózáját olvasta fel. – Nem szoktam felkérésekre írni, ám egy magazin megkért a Kultúra Napja alkalmából, így született ez az írás – mondta felolvasás előtt. Költözködésükről, a szállítókról és leginkább a versekről szóló vicces munkája megnevette este kilencvenkor is a lelkes közönséget. A nap zárásaként Garaczi László kortárs költő, író és Nagy Ildikó Noémi a Szépírók Társaságának tagja tartott felolvasást.