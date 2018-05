Szegeden járt az orosz nagykövet: újragondolják Csongrád és Voronyezs megye kapcsolatát

– Csongrád elsődlegesen agrármegye, így azt gondolom, az ez irányú kapcsolatépítés lehet előnyös mindkét fél számára. Bár az orosz embargó elsősorban pont az agrárszférára vonatkozik, ám ez nem jelenti azt, hogy semmilyen lehetőség ne lenne a gazdasági szereplők előtt nyitva. Most is vannak pozitív példák, magyar vállalkozó létesített nálunk gyárat, ami sikeresen működik, s úgy gondolom, az ilyen kisebb projektekből épülhet a szélesebb együttműködés az országok között

Először járt Szegeden Oroszország magyarországi nagykövete, Vlagyimir Szergejev, aki tárgyalásokat folytatott a Csongrád Megyei Közgyűlés elnökével, Kakas Bélával. Fogadta őt a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) nyáron hivatalba lépő rektora, Rovó László professzor, Nagy Katalin nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes, valamint egy Szegeden tanuló orosz ikerpár is. A delegáció szerdán ellátogatott az ELI-be is, és ismerkedett a várossal.Csongrád és Voronyezs megye kapcsolata 25 éves múltra tekint vissza, ám az utóbbi évtizedben nem volt élénk a párbeszéd a két térség között. – Feltett szándékom, hogy a keleti nyitás szempontjait is szem előtt tartva ezeket a kapcsolatainkat újragondoljuk, felélénkítsük – mondta lapunknak Kakas Béla közgyűlési elnök. Emlékeztetett, év elején Szegeden járt Valery Lyakhov orosz nagykövethelyettes, akkor kezdték el szervezni a nagyköveti szintű találkozót. – Bemutattam megyénk értékeit, így mezőgazdasági, élelmiszeripari adottságait, a geotermális energiában rejlő potenciált, illetve a turizmus fejlesztésének lehetőségeit is. A cél, hogy új lendületet vegyenek, s valódi tartalommal töltsük meg a Voronyezs megyei kapcsolatainkat – magyarázta.Vlagyimir Szergejev orosz nagykövettől megtudtuk, az orosz régiók nagy érdeklődéssel tekintenek Magyarországra, s keresik az együttműködési lehetőségeket.– közölte.Kakas Béla közgyűlési elnök lapunk kérdésére pozitívnak értékelte a találkozót, s elmondta, lesz folytatás is, meghívást kapott ugyanis a nagykövetségre, az Oroszország napja alkalmából tartandó fogadásra.