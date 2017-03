Szegeden keresték az énekesekben az X-Faktort

„Szeretné befutni". „Egy tétel volt a bakancslistámon". „Zenekart akarok találni magamnak". Nagyjából ezeket hallottuk este a Hungi Vigadóban, amikor a jelentkezőktől megkérdezté , miért jelentkeztek az X-faktorba. Az énekes tehetségkutató stábja ugyanis válogatót tartott a városban, ezzel is lehetőséget adva azoknak, akiknek első körben nincs módjuk Budapestre utazni.A castingra több mint kétszer annyian jelentkeztek, mint tavaly, mindenki a teljes produkcióját előadhatta. Itt nem intettek le senkit idő előtt, a családias hangulatú bemutatkozásokon pedig az ellenfelek is illedelmesen tapsoltak egymásnak.- Gyöngyi Tibor vagyok, 20 éves múltam – pattant a színpadra egy idősebb úr. – Amúgy ingyen is énekelné klubokban, csak hívjanak – ezt már nekünk mondta, hátha cikkünk hatására is kap majd lehetőséget.A produkció többsége egyébként egészen kellemes volt: több jelentkezőről is el tudjuk épzelni, hogy még viszont látjuk őket a műsor ésőbbi szakaszában. Ezt gondoltuk Rébé -Nagy Dávidról is, aki Balázsi Miklós gitárkíséretével lépett fel. Ő azonban azt mondtá , csak a pillanat hevében játszottak el egy dalt. – ísérő ént jöttünk, de aztán egy hirtelen ötlettől vezérelve értünk az egyik jelentkezőtől hangszert és ez lett belőle – mondta Dávid.2016-ban pont itt, a szegedi Hungiban indult a karrierje Gorbunov Dmitrijnek is, aki végül a tavalyi X-Faktor 3. helyezettje lett. Ő szintén ott volt a esti meghallgatáson. – Fontosnak éreztem, hogy itt legyek, hiszen a műsor előtt Szegeden éltem, ráadásul én is erre a válogatásra jöttem el egy évvel ezelőtt – mesélte lapunknak. Mint mondta, hiányzik neki a műsor. – Jó volt abban a csapatban dolgozni és látni, hogy mindenki egy célért dolgozott. Most már a magam útját járom: egy zenekarral játszom és áprilistól fellépéseink is lesznek.Dmitrij egyébként egészen jól beszél már magyarul, májusban nyelvvizsgát is tesz. – Mindig azt mondom, ha ezt a nyelvet megtanulom, minden más már önnyű lesz. Nagyon nehéz nyelv, a mondatok felépítésén gondolkoznom kell.A műsorral jött ismertséggel kapcsolatban az ukrán fiatalember elmondta, sokszor eszébe jut, hogy csak azért keresik a társaságát, mert ismert lett. Rajongóinak viszont igyekszik mindig a kedvében járni. – Az öregek és a gyerekek a legaranyosabbak – mondta. Utóbbiak özül az egyik legnagyobb rajongója este egyébként találkozott vele. A 9 éves Berta Léna Kata egy szívekkel telerajzolt lapot adott át az énekesnek, aki hálából megölelgette ezért. – Sajnálom, rossz lehetett neki Ukrajnában. Egyébként nagyon kedves és jó a hangja. Sírtam, amikor csak harmadik lett – beszélt kedvencéről a kislány, aki napi szinten levelezget Dmitrijjel. – Persze, hogy válaszolok neki. Hiszen olyan cuki – nevetett ezt firtató érdésünkre Dmitrij.