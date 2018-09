Szegeden készül fiatal fodrász: Alexandra indul a szakmák Európa-bajnokságán

A versenyről



Minden ország egy versenyzőt vagy csapatot nevezhet szakmánként, ráadásul egy fiatal csak egy EuroSkills versenyen indulhat. 6 szakmacsoportban versenyeznek, ezek a következők: kreatív művészetek és divat, információs és kommunikációs technológiák, gyártási és mérnöki technológiák, építőipar, szállítás és logisztika, valamint szociális és személyi szolgáltatások.

Oktató és versenyzője: Tombáczné Szemerédi Zsuzsanna és Kovács Alexandra. Fotó: Karnok Csaba

Szeptember 26. és 28. között Budapesten, a HungExpón rendezik meg a szakmák Európa-bajnokságának számító EuroSkills-t. Az eseményen 6 szakmacsoportban, több mint ezer 25 évnél fiatalabb versenyző méri össze tudását. 39 foglalkozás jelenik majd meg 60 ezer négyzetméteren, a szervezők 80 ezer látogatót várnak. A Csongrád megyéhez kapcsolódó indulók között van a fodrászok között „ringbe szálló" Kovács Alexandra is, aki Szegeden, a Talent Academy-nél készül a versenyre.– Tavaly tavasszal végeztem el a 3 éves fodrásziskolát, ami azért érdekes, mert azt hittem, csak kétéves, ráadásul eredetileg nem is ide készültem, csak nem indult olyan képzés, amit szerettem volna – lep meg bennünket Alexandra, aki heti öt napban és napi 8 órában készül, két gyakorlati tanára is van. Egyik a fodrásztanoncokat 30 éve oktató és hosszú évekig a magyar válogatott trénereként dolgozó Tombáczné Szemerédi Zsuzsanna , a másik Cseh István , Európa- és magyar bajnok mesterfodrász. Mellettük Hajas László , a SkillsHungary szakértője is rendelkezésére áll.– Alexandra az utolsó pillanatban kapta meg a tavaly ősszel Abu Dhabiban rendezett világbajnokságon való indulás lehetőségét, de így is kiválósági díjat kapott, amivel kvalifikálta magát az EuroSkills-re – mondja Tombáczné Szemerédi Zsuzsanna. Hozzáteszi, a teljesítmény értékét növeli, hogy csak két hónapja volt a felkészülésre, miközben normál esetben erre őt hónapjuk van az indulóknak.Megtudtuk, a hétköznapi helyzetekre készít fel a verseny, ugyanis van sorsolt modell is, ami azt szimulálja, amikor az utcáról tér be egy ismeretlen vendég. – Fontos, hogy nem egyen frizurákat készítünk majd a versenyen, hanem egyedit, akár fényképről is meg kell tudnunk azt csinálni – hangsúlyozza Alexandra. Szerinte az a fontos, hogy a begyakorolt dolgok jól menjenek, a kiválósági éremmel ezúttal is elégedett lenne. Egy komoly siker óriási referenciát jelentene neki, ahogy tanára fogalmaz, a fodrász nem hiányszakma, de a legjobbak mindig megtalálják a helyüket és ebben a verseny sokat segíthet.– A verseny a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs munkájában is nagy hangsúlyt kap, mintegy 2000 diákot utaztatunk a megmérettetésre a megye teljes területéről – tudtuk meg Horváth Gábortól, a kamara képzési vezetőjétől. Elmondta, az eseményt több nagyvállalat is támogatja, köztük van kamara önkéntes tagvállalkozása, a szentesi Legrand Magyarország Zrt. is.A versenynek egyébként több megyei vonatkozása is van: a száraz építő szakmában induló Lóczi Gábor 2015-ben még a hódmezővásárhelyi Zsoldos tanulójaként nyerte meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt. Az informatikai rendszerüzemeltetőként versenyző Orodán Tamás , valamint Déri Levente pedig a Szegedi Tudományegyetem hallgatói. De ott lesz Sisák Zoltán webfejlesztő szakértő is, aki Hódmezővásárhelyről származik, és 2007 és 2015 között az informatikai rendszerüzemeltető szakma, 2017-től pedig a webfejlesztő versenyszám szakértője.