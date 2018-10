Szegeden készült az Eb-re - itt is képzeli el fodrászként a jövőjét, Kiválóan teljesített Alexandra

Kovács Alexandra: Jól szervezett, de nehéz verseny volt. Fotó: Karnok Csaba

Megyei kapcsolat

A EuroSkills versenyen 31 magyar indult 27 szakmában, ők 3 arany-, 3 ezüst-, 3 bronz- és 8 kiválósági éremmel zártak. A Csongrád megyei érintettségűek mind kiválósági éremmel térhettek haza. A szárazépítő Lóczi Gábor 2015-ben szentesi tanulóként nyerte meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt. Az informatikai rendszerüzemeltetőként induló Orodán Tamás és Déri Levente is a Szegedi Tudományegyetem hallgatója. A webfejlesztők között ezüstérmet nyert Balogh Ákost a Hódmezővásárhelyről származó Sisák Zoltán szakértő készítette fel. Az eseményen 2000, pályaválasztás előtt álló Csongrád megyei diák volt ott a kamarának köszönhetően.

– Az egész magyar fodrásztársadalom gratulálhat Kovács Alexandrának, aki a nagyon erős, a második legnagyobb létszámú mezőnyben az előkelő 5. helyen végzett, és kiválósági érmet kapott. Köszönet a két felkészítő mesternek: Tombácz Zsuzsának és Cseh Istvánnak – gratulált a legnagyobb közösségi oldalon a jó eredményhez Hajas László mesterfodrász, a SkillsHungary szakértője. Nem került be ebbe a „szaknévsorba", de megtudtuk, hogy a versenyzőt nagyban segítette Veress-Győri Sándor is.A Hungexpón rendezett eseményre a Talent Academynél készült Kovács Alexandra, a magyar válogatott trénereként dolgozó Tombácz Zsuzsa vezetésével (2018. szeptember 18.: Szegeden készül fiatal fodrász: Alexandra indul a szakmák Európa-bajnokságán). – Természetesen ott voltam a versenyen, végig izgultam, tényleg nehéz feladatokat kellett megoldaniuk – mondja az oktató, hozzátéve, tanítványa jól bírta a gyűrődést. Megtudtuk, sorsolt modellekkel dolgoztak, fotós és technikai inspirációkat is kaptak, fel kellett ismerni, hogy milyen frizura áll nekik jól, és erről még meg is kellett győzni a közreműködőket.– A kemény időkorlát mellett az árgus szemekkel figyelő és hibáért könnyű kézzel büntetőpontokat osztogató zsűri „lelki terrorja" is nehezítette az összpontosítást – mondja Tombácz Zsuzsa, hozzátéve, elégedett a helyezéssel, hiszen előzetesen legalább 10 ország erősebbnek számított.– A kiválósági érem szerepelt a terveim között, ezt sikerült elérnem, így elégedett vagyok – mondta megkeresésünkre Alexandra. Megtudtuk, két férfi- és négy női frizurát kellett készíteniük, és – ahogy arra oktatója felhívta a figyelmet – minden munka után patikarendet is kellett tenni. Babafejes és élő modelleken dolgoztak, festés és vágás többször is szerepelt a feladatok között. – Egyedül a menyasszonyi frizura nem sikerült igazán, a fotón kapott inspirációt korábban keveset gyakoroltam, és egy kicsit zavarba is jöttem – vallja be az így is nagyon szépen teljesítő versenyző. Ő is hangsúlyozza, hogy óriási nyomás alatt dolgoztak, sokan és folyamosan figyelték őket munka közben, ami nem nagyon hasonlít a valódi élet jellemzően nyugodt fodrászszalonjában megszokotthoz. Így nem csoda, hogy Alexandra sikeréhez több százan gratuláltak már a Facebookon.– Szegeden – válaszolta arra a kérdésre Alexandra, hogy hol veszi majd fel a telefont, ha 3 év múlva keresem. Vagyis nem külföldön, nem Budapesten szeretne dolgozni, hanem nálunk, a csongrádi megyeszékhelyen.