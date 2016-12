Szegeden két hattyú tava lett a pláza melletti tó

A Szeged Plaza vendégei most duplán örülhetnek, egy pár időzik a létesítmény tavában. Sokan csodálják, a bátrak etetik is a fenséges madarakat: a faj sajátja, hogy viszonylag könnyen barátkozik az emberrel. Ennek esetünkben a városi vadkacsák látják kárát, pompás rokonaik „elviszik a show-t", így a könnyen megszerzett falatokat is előlük.



A bütykös hattyúk kecsességét csodálva elfeledjük, hogy egy vonuló faj tagjai, télen leginkább nyílt vízfelület után kutatnak. Ott állnak csak meg, ahol nincs befagyva a tó, folyó: ugyanis a bütykös hattyúk főként vízi növényekkel táplálkoznak, napi betevőjüket úgy 1 méteres mélységből szerzik meg.