Szegeden már akciófilmet álmodtak ˝kompos˝ Jani kimentéséről

Hétfőn a Tisza felső szakaszáról érkezett zajló jég Tiszacsegénél elsodort egy kompot, rajta az éjjeliőrrel . A hajót 500 méteren át sodorta a Tisza, majd a jégtáblák közé szorult. Az éjjeliőrt, az azóta hatalmas népszerűségnek örvendő Janit katonai helikopterrel mentették meg A történet sokakat megihletett, köztük egy szegedi videóst is, aki a mémek helyett igazi trailert álmodott a történethez.- Teljes mértékben poénnak indult. Munkahelyemen találtuk ki a csapattal, hogy milyen vicces lenne készíteni egy ilyen előzetest a történetnek. A gondolatmenet annyiban maradt, én viszont kicsit komolyabban vettem - mesélt az ötlet születéséről Szécsényi Dániel, aki főállásban is videókkal foglalkozik.Közel se számított ilyen sikerre, a videó feltöltés után saját életre kelt. 2 nap alatt több mint 60 ezren nézték már meg. - Nem posztoltam sehova, csak az eredeti videó alá linkeltem be. Azóta a videó saját útját járja - tette hozzá.- Otthon a konyhaasztalon mindössze két óráig dolgoztam rajta, miközben a barátnőm vacsorát főzött - szúrta be gyorsan Dániel, amikor arról érdeklődtünk, mennyit foglalkozott a trailerrel.Ez volt az első ilyen próbálkozása, mint mondta, eddig csak az ötlet volt meg egy-egy témánál, a megvalósításig sosem jutott el, de a mostani videó nagy sikerét látva meglehet, hogy születnek még hasonló klasszikusok.