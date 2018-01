Szegeden pihennek a gyermekvasutasok

Az állomást és annak működését Nagy József, a Szegedi Vasúttörténeti Alapítvány titkára mutatta be nekik. Ezután a fiatalok tanulmányozták a MÁV-igazgatóságon berendezett kiállítást, majd rövid városnézés után elvonatoztak a Rókusi pályaudvarra.



Vasárnap korcsolyáztak és a vadasparkba látogattak, a mai napot pedig a Napfényfürdőben töltik. A 26 diákot a kirándulás miatt az iskolából is kikérték.



A fiatalok a féléves tanfolyam után munkába állnak majd Európa legnagyobb gyermekvasútján, ahol a jegyárusítástól a váltók kezelésén át a forgalmi irányításig mindent ők végeznek. Mivel 15 naponként szolgálatban vannak, előfordul, hogy máskor is kimaradnak az iskolából.