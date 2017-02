Szegeden, Szentesen van elég szakorvos az SBO-n

Pető Zoltán. Fotó: Schmidt Andrea

Az év eleje óta a sürgősségi osztályok osztályvezető főorvosa, illetve műszakvezető szakorvosa kizárólag sürgős-ségi szakorvos, illetve oxyológai és sürgősségi szakorvos lehet. A minimumfeltételeknek való megfeleléshez 600 ilyen szakorvosra lenne szükség, ám a nyilvántartások szerint mindössze 140-en rendelkeznek a szükséges szakvizsgával, ami jogszabályt sértő helyzethez vezet a betegellátásban.Erre hívta fel a figyelmet Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke Balog Zoltán emberierőforrás-miniszternek küldött levelében. Adatait egy felmérésre alapozta, amelyet a MOK készített tagi panaszok nyomán tavaly ősszel.A kamarai tisztségviselők személyesen tettek fel kérdéseket az orvosoknak, a menedzsmentet kihagyták a felmérésből. Olyan kérdésekre válaszolhattak a megkérdezettek például név nélkül, hogy a szakorvosok alkalmazottak vagy bedolgozók, kényszerítenek-e más szakmából orvost munkára az SBO-n, illetve hogy minden műszakot szakorvos vezet-e. A felméréshez az akut betegellátást nyújtó kórházak kevesebb mint feléből sikerült csak használható adatokat nyerni. A kamara ezt azzal magyarázta, hogy a dolgozók meg vannak félemlítve. A négy egyetem sürgősségi osztálya – így a szegedi is – egyébként kimutatásuk szerint a kritériumoknak megfelelően működik. A Szegedi Tudományegyetem intézményétől egyébként nem kaptak válaszokat.

Sunyi vagy fair?



– Gusztustalannak tartottam a kampányt, amely azt sulykolta, hogy a felmérésből hagyják ki a menedzsmentet, mert az úgyis hazudik – fogalmazott Pető Zoltán, a szegedi klinikai központ sürgősségi osztályának vezetője a felmérésről. Azt mondta, egy ilyen sunyi felmérés inkább káros a szakmának. Megkérdeztük Éger Istvánt, mit szól ehhez. A kamaraelnök úgy fogalmazott, szabályszerű és fair felmérés készült.

– Kamarai tagok tettek panaszt a sürgősségi osztályok működésével kapcsolatosan, a vezető testület ezért arra kötelezett tavaly októberben, hogy kérdezzem meg a tagjainkat, mi a benyomásuk és saját véleményük. Aki vitatja, hogy egy kamarának joga van a tagjait kérdezni, az nincs tisztában a szervezet működésével.

Tizenkét órán át nincs megállás



Évente több mint 21 ezer beteg fordul meg a szentesi kórház sürgősségi osztályán. Ez naponta legalább 60 pácienst jelent – tudtuk meg Kalmár Mihálytól, a Bugyi István Kórház főigazgatójától. – A nap 24 órájában el tudjuk látni a betegeket. Az SBO sebészeti és belgyógyászati részlegén is megfelelő szakiránnyal rendelkező orvosok dolgoznak, munkájukat szakmai felügyelet mellett rezidensek is segítik. Bár az SBO jó kereseti lehetőséget kínál, az orvosoknak 12 órázniuk kell, nincs megállás egy percre sem. Ez a terület nagy testi-lelki megterhelést jelent, ezért nem túl népszerű. Ha jelentkezne 3-4 új orvos, azonnal fel tudnánk venni. Több pénzbe nem kerülne az SBO a kórháznak, de tehermentesítenék valamelyest a meglévő dolgozóinkat.

Szerettünk volt információt kapni a vásárhelyi és a makói SBO szakorvoshelyzetéről is, az összevont intézménytől azonban eddig nem érkeztek válaszok a kérdéseinkre.

Éger István megjegyezte: Csongrád megyéből „elég szerényen érkeztek adatok". Hogy pontosan mit állapítottak meg a három megyei SBO-ról, azt azonban nem árulta el, mert mint mondta, egy szenzitív kérdésről van szó, amelyben a betegek és orvosok joga is sérülhet. Az adatsor azonban szeretné megismertetni az egészségügyi döntéshozókkal, döntésekre van ugyanis szükség a súlyosan törvénysértő helyzet javítására.Szegeden nincs orvoshiány. Pető Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály osztályvezető docense elmondta, minden műszakban legalább két szakorvos dolgozik. Összesen 48 orvost foglalkoztatnak, 20 rezidenst pedig kifejezetten az osztálynak képeznek. – Amikor meghirdettünk egy állást, mindig 3-5-szörös volt a túljelentkezés – tette hozzá.A többi SBO-ról csak annyit lehet tudni, hogy a MOK országosan 8-at talált rendben, amelyből 6 megyeszékhelyen található.