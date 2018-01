Szegeden szerdától kezdik el összegyűjteni a kidobott fenyőket: Vízkereszt után már csak szemét a karácsonyfa

– Hatodikán lebontottuk a karácsonyfát, ahogy azt kell – mondta Gyémánt József, akinek platós kocsiján tegnap délben ott pihent a dísztelen fenyő. Mint mondta, a szeméttelepre igyekszik vele. – Bár van kandallónk, nem jó eltüzelni, mert a gyanta lerakódik mindenhol. A szeméttelep ott van a lakásunk mellett, minden évben oda viszem ki, csak most még nem volt időm beugrani, ezért egy kicsit megautóztatom előtte – mondta nevetve. Azon a kérdésünkön, miért nem teszi le valamelyik lakótelepi gyűjtőhelyre, és bajlódik helyette lakcímkártyás azonosítással a szeméttelepen, néhány pillanatig elgondolkozott, majd belátta: ez így valóban egyszerűbb. Ki is tette egy nagy kupac fenyő közé a sajátját.Barnáné Kati és lánya, Szűcs-Barna Krisztina tegnap délután bontották le fájukat, amíg Krisztina gyermeke aludt. Ő ugyanis még úgy tudja, a Jézuska hozza és ő is viszi el a karácsonyfát. – Tovább szoktuk egyébként tartani, de idén sajnos hamar lekonyult, és már nem volt szép látvány – mondta a nagymama. Ők egyébként feldarabolják és eltüzelik a fenyőt.A hagyomány szerint vízkeresztkor kell megválni a karácsonyfától, sok családban azonban a gyerekek miatt nem olyan egyszerű ezt a dolgot megoldani.– Ragaszkodnak a karácsonyfához. Amíg pedig nem hullik, nincs is vele gond, úgyhogy egyelőre marad – mondta a Retek utcában egy középkorú férfi.Az utcákon mindenesetre már hétvégén jelentős mennyiségű fa halmozódott fel. A lakótelepeken volt, aki ablakon hajította ki, mások lecipelték a lépcsőházon keresztül. Hogy ki hova teszi le, gyakorlatilag döntés kérdése, általában azonban ahol egy fa megjelenik, ott rövid időn belül nem hivatalos gyűjtőhely alakul ki.– Azt kérjük a lakosoktól, hogy olyan területre helyezzék ki a fákat, ahol azok nem okozhatnak balesetet – mondta Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Hozzátette: a fenyőket sokan nejlonba csomagolva teszik ki, amellyel megnehezítik a hasznosításukat, ahogyan azzal is, ha rajta hagyják a karácsonyi díszítést vagy akasztókat. Ezeket mind el kell távolítani.A fenyőket Szegeden szerdától kezdik el összegyűjteni, február közepéig minden héten elindul egy kifejezetten erre a célra beállított jármű. – Amíg van az utcán, folyamatosan gyűjtjük. Az a tapasztalat, hogy van, aki márciusban válik meg karácsonyfájától – mondta Makrai László. A szebb napokat is látott fákat bezúzzák, és mulcs készül belőlük. Ezt aztán elsősorban kerti utakra szórják, ágyásokba ugyanis nem használható savasító hatása miatt.