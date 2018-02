Szegeden tárgyalt Márki-Zay Péter: napi kapcsolatot akar Botka Vásárhellyel

Egy uniós zászlót és egy Bibó kötetet adott ajándékba Botka László Márki-Zay Péternek kedden, abból az alkalomból, hogy Hódmezővásárhely megválasztott polgármestere először járt hivatalosan a szegedi városvezetőnél. A két politikus közös sajtótájékoztatóján a szegedi városházán Botka László elmondta, hogy egy új korszak kezdődhet a települések életében. A szegedi polgármester nagyon szoros szövetséget vár, ami mindkét város érdeke. „Nem vetélytársak, nem versenytársak vagyunk" – fogalmazott Botka László. Szerinte Márki-Zay Péterre nagy feladat vár, hiszen egy fideszes többségű közgyűlésben kell dolgoznia.Szeged polgármestere azt is javasolta kollégájának, hogy a szorosabb együttműködés érdekében, mindkét hivatalban nevezzenek ki egy önálló referenst, akinek a napi kapcsolattartás lesz a feladata. A városok közös projektjei közül a tram-train beruházást emelte ki.Erről, és az együttműködés fontosságáról Márki-Zay Péter is beszélt, aki elmondta, hogy a beruházás előkészítése a napokban elindul, és várhatóan jövő év szeptemberéig be is fejeződik. Szerinte a két város együtt versenyképes lehet Araddal, Temesvárral és Szabadkával is. Az áprilisi választásokról azt mondta, hogy összefogással egy új rendszert lehet felépíteni.