Szegeden ünnepelték a 85 éves Kocsár Miklóst, a Kossuth-díjas zeneszerző is részt vett a koncerten - galéria

A Kossuth-díjas zeneszerző, a Nemzet Művésze,85. születésnapja alkalmából ünnepi kórushangversenyt rendezett a szegedi önkormányzat és a Szeged Városi Kórusegyesület kedd este a szegedi piarista templomban. A koncerten részt vett az ünnepelt is, aki feleségével érkezett. A résztvevőket Kozma József alpolgármester köszöntötte, aki Kodály Zoltánt idézve kiemelte: mindenhol a kultúra tartja meg a nemzeteket, azt azonban minden nemzedéknek újra kell teremtenie. Tiszteletet érdemelnek tehát azok, akik ebben részt vesznek: kórusok, zeneszerzők és a közönség.A zenei program előtt beszédet mondott Ordasi Péter karnagy is, aki Kocsár Miklós érdemeiről és szegedi kötődéséről beszélt.A hangversenyen kilenc kórus lépett fel: a Lassus Énekegyüttes, az Argenteus Vegyeskar, a Bartók Béla Nőikar, a Partiscum Kórus, a Vox Universitatis Szegediensis, az SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék vegyeskara, az SZTE Vántus István Zeneművészeti Szakgimnázium leánykara, a Szegedi Egyetem énekkara és a Tömörkény István Gimnázium leánykara. Az ünnepi műsorban többek között 9 Kocsár-szerzemény is felcsendült.