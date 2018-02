Szegedet is elérte a pártdömping: kamugyanús szervezetek is gyűjtik az ajánlásokat

Egyre nehezebb dönteni, kire is tegyük az ikszet áprilisban, hiszen a Nemzeti Választási Iroda honlapjának adatai szerint 99 jelölő szervezetet nyilvántartásba vételét már pozitívan bírálták el. Közülük nagyjából 40-en a Szegedet is magába foglaló két körzetben gyűjtik az ajánlásokat, de még bővülhet a pártok száma.



Jelenleg egyetlen független jelöltet találtunk, Vámos Zsoltot, ám több olyan jelölő szervezet is felbukkant a Csongrád megye 1-es és 2-es körzet listáján, amelyek valószínűleg rokonokat indítanak. Az Opre Roma – Cigány Demokrata Néppárt Dimovics Mátyásnak és Dimovics Antalnak gyűjti az ajánlásokat, az Elégedetlenek Pártja Mursáné Szőllősi Máriát és Mursa Sándort szeretné indítani, míg a Demokrata Párt Gonda Attilánét és Gonda Attilát.



Igényelt ajánlóíveket a jelenlegi parlamenti pártok jelöltjei mellett a Munkáspárt, a MIÉP, a Momentum és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is, roma szervezetből pedig eddig négy jelentkezett be. Akadnak olyan – igencsak kamugyanús – formációk, amelyeknek még csak közösségi oldaluk sincs. Az egyik ilyen az Oxigén Párt, amelynek logója sincs, de a Demokrata Párt sem büszkélkedhet sok facebookos követővel, lapzártánkig 458 lájkolót tudtak felmutatni. A Haza Mindenkié Pártnak 109 követője van, míg a Családok Pártjának egy sincs.



A város honlapján közzétett lista alapján sokak számára ismeretlen formációk is indulnak a választók kegyeiért. Létezik Összefogás Párt, Tenni Akarás Mozgalom, Közlekedő Polgárok Pártja, Fiatalok és Idősek Társadalmi Integrációja Párt, Hajrá Magyarország! Párt, Szegény Emberek Magyarországért Párt, Értünk Értetek – A Hiteles Párt. Gyűjti az ajánlásokat továbbá az előző választások óta magáról nem hallató Sportos és Egészséges Magyarországért Mozgalom (SEM) is.