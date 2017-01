Szegedi benzinkúton az amerikai 66-os út legendája

Első benzinkútja is ikonikussá vált. Felújított állapotban a mai napig megtekinthető Mount Olive közelében – igaz, már csak egy kávézó és ajándékbolt részeként.A békebeli tankállomás, rajta a Route 66 felirattal immár Szegeden is látható, és ha benzint nem is lehet vételezni belőle, sokan megcsodálják a nemrégiben megnyitott, Szőregi úti benzinkúton. Illúzióromboló, de eláruljuk: igazából ez csupán egy dekorációs elem, kinyitva fémpolcokat találni a belsejében. Fizessen elő a napilapra!