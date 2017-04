Szegedi csaló ellen küzd egy édesanya

Csak az ígéreteket kapta

Kata ügyvédje, Ragány Zoltán szerint tipikus, és a csalók rá is játszanak arra a jelenségre, hogy az átvert emberek nem szívesen járkálnak hatóságokhoz. Márpedig ilyen esetben ez az egyetlen módja, hogy eljárás indulhasson. – A kár összegétől függ, milyen büntetésre számíthat a Katát és másokat átverő férfi, de első körben azt mondanám, a több ügy alapján akár 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztést is kaphat.

Médiahadjáratot indított egy szegedi férfi ellen egy kétgyermekes családanya. A férfi – egyre több károsult el mondása alapján – úgy tűnik, életvitel-szerűen abból tartja fenn magát, hogy embereket ver át, lop meg. A legtöbben beletörődtek, hogy átverte őket, és mivel eszköztelennek érzik magukat, nem tettek ellene semmit. Chovanecz Kata azonban most elhatározta: véget vet a férfi garázdálkodásának.Megbízott a férfiban– Húsz éve ismertem, de csak felületesen, január végén viszont beszélgetni kezdtünk – mesélt a férfiról, akinek nevét nem írjuk le. – Elmeséltem neki, hogy garázsvásárlás előtt állok, valószínűleg ekkor fogalmazódott meg benne, hogy azt a pénzt kicsalja tőlem. Február elején kért el 1,6 millió forintot azzal az indokkal, hogy egy autót szeretne megvenni, amire a vevője is megvan. A hasznot pedig elfelezzük.Kata azt mondja, odaadta a pénzt, mert megbízott a férfiban, majd további 1 millió 50 ezer forintot akkor is, amikor kiderült, hogy inkább egy másik üzletből kapja meg a kölcsön adott összeget, amihez még ügyvédi költséget kell kifizetni. – Jólmenő vállalkozóként tüntette fel magát, márkás ruhákban járt, eszembe nem jutott, hogy csaló lehet. Ráadásul magamból indultam ki. Soha senkit nem csaptam be, így fel sem merült benem, hogy engem átverhetnek.A férfi ezt követően folyamatosan hitegette Katát, hogy hamarosan hozza a pénzét, a nő azonban hoppon maradt, ügyvédnél előkészített garázsvásárlását is kénytelen volt visszamondani. – Március 3-án elfogyott a türelmem és megírtam neki, hogy feljelentem. Ekkor előbb fenyegetőzni kezdett, majd kért három napot, hogy megadja a tartozását. Tíz nappal később azonban még mindig nem jelentkezett, így elmentem a rendőrségre.A szegedi nő időközben elkezdte felkutatni a további sértetteket, mivel megtudta, hogy nincs egyedül. Mostanra tudomása szerint a sajátján kívül hét eset van, melyekben folyamatosan indulnak a bírósági eljárások, és van olyan is, ami vádemelési szakaszban van. És ezek csak azok, akik mertek lépni. Kata tudomása szerint másfél-négy és fél millió forint közötti összegeket csalt ki a férfi ezektől az emberektől, de priuszában szerepel még nagyértékű ékszer elsikkasztása, rongálás és bankkártya visszaélés is. A legkorábbi ügyei, melyekről Kata tud, 2004-ben történtek.A férfit egy esetben már első fokon, nem jogerősen egyébként elítélte a bíróság: tavaly októberben 1 év 2 hónap börtönbüntetést kapott, és korábbról van még két felfüggesztett börtönbüntetése is melyek 1, illetve 2 évről szólnak. Chovanecz Kata azt reméli, a többi eset napvilágra kerülésével a hatóságok feltárják az igazságot – ezért igyekszik minél több károsultat találni.– Nem hiszem, hogy nekünk, átverteknek kellene szégyenkeznünk amiatt, hogy naivak voltunk. Azt hiszem, hogy a pénzemet már soha nem kapom vissza, pedig a gyerekeim tanulására, jövőjére szánt pénz volt, amit egyedülálló anyaként nem tudom, mikorra tudok újra összespórolni. De nem is ezért csinálom ezt az egészet, hanem mert társadalmi kötelességemnek érzem végigvinni ezt az ügyet, hogy ne tudjon több embert a jövőben megkárosítani. És mert azt gondolom, az a legkevesebb, hogy megkapja a méltó büntetését.