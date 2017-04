Szegedi dékánok nyílt levele a CEU mellett

„Mély aggodalommal követtük az elmúlt napokban az Emberi Erőforrások Miniszterének a felsőoktatás törvényi szabályozásának módosítására tett javaslatát" – Írja a tizenkét szegedi dékán nyilatkozatukban. A nyílt levélben kiállnak a Közép európai Egyetem kiválósága mellett, melynek megtámadása miatt azért is aggódnak, mert szerintük az egész magyar felsőoktatás működési környezetébe vetett bizalom megkérdőjelezését jelenti.



Az elmúlt napokban több szervezet felháborodott a kormány javaslatán, amely szerint a KEE (CEU)az eddigi szabálytalan működés felszámolása végett kell egy államközi megállapodással törvényessé tenni a nemzetközileg is elismert egyetem működését. Az Orbán kormány szerint ugyanis egy külföldi alapítású egyetem csak ily módon működhet Magyarországon. Az Oktatási Hivatal vizsgálata szerint a 28 Magyarországon működő külföldi alapítású felsőoktatási intézmény közül egy működik a jogszabályok szerint.



Vasárnap ezrek tüntettek Budapesten a KEE –t ellehetetlenítő törvény elfogadása ellen, miközben számos hazai és külföldi szervezet is kiállt az egyetem mellett, amit 1993-ban alapítottak Magyarországon, s amelynek működésére Fodor Gábor, az alapításkori oktatási tárca képviselőjeként, de Medgyessi Péter, miniszterelnökként is megállapodásokat írtak alá.



Ellenzéki vélemények szerint a KEE működési feltételeként az elfogadásra javasolt törvényben előírt államközi megállapodással Orbán Viktor egy, az Egyesült Államok elnökével való találkozót akar kicsikarni. Mivel időközben kiderült, hogy a saját törvénytervezetük szerint is csupán a szövetségi állam, amelyben a KEE alapítója bejegyezte az intézményt, szükséges megállapodást kötni, tehát nem az USA elnökével, még egy csavart tettek a törvénytervezetbe hétfőn éjjel. A kivételes eljárásban tárgyalt javaslathoz - amelyről így már várhatóan kedden szavaz a Parlament -, egy olyan változtatást tettek, amely szerint ha az egyetem székhelye egy föderatív államban van, és ott a nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére nem a központi kormányzat jogosult, akkor a központi kormánnyal létrejött előzetes megállapodáson kell alapulnia az oklevél kiadásához szükséges nemzetközi szerződésnek. Magyarul az USA elnökének, Trumpnak a hozzájárulása szükséges.

Mindemellett az éjjel módosított javaslat az előírások határidejét is lényegesen előbbre hozza, így azokat 2018 január elsejéig teljesíteni kell.



Valószínűleg ez vághatta ki a biztosítékot is a szegedi dékánoknál annyira, hogy még hétfőn éjjel közzétették a nyilatkozatukat az egyetem honlapján és a közösségi oldalon is.



Balogh Elemér annak a karnak a dékánja, ahol a Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézetének igazgatói posztját Trócsányi László, igazságügyi miniszter tölti be.