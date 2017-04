Szegedi Egyetemi Napok: rend- és polgárőrök őrzik az alsóvárosiak álmát

A készültség tavaly is hatalmas volt, ugyanis két éve – ahogy írtuk – a koncertekre érkezők felforgatták Alsóváros nyugalmas életét. Sokan a virágágyásokat nyilvános vécének használták, szemeteseket borítottak fel, közterületen fogyasztottal alkoholt, és hangoskodásukkal zavarták az ott lakók nyugalmát. A rendőrség a polgárőrök segítségével tavaly minden környező utcát szigorúan ellenőriztek a buli nyitvatartási ideje alatt – most is hasonlóra lehet számítani.



– A két évvel ezelőtti kellemetlenség elkerüléséért, a tavalyi rendezvényhez hasonlóan idén is fokozott figyelmet fordítottunk a felmerülő problémák megelőzésére – közölte Patai Ádám EHÖK-sajtófőnök. A SZEN sajtószóvivője elmondta: a rendezvény területére 28 vizesblokkot, 14 mobil vécét, 5 mobil piszoárt és 1 mozgássérült-illemhelyet tesznek ki.