Szegedi egyetemisták Országtablója a rendszerváltástól napjainkig - 6 kötetben

Lukács Levente 24 éves végzős szegedi vegyészhallgatót hatodik osztályos kora óta érdekli a politika, gyakran böngészte a valasztas.hu oldalait. – Ezeket nézegetve tapasztaltam, hogy nem teljes a lista, főleg 1998 előttről, és hiányoznak az alpolgármesterek, valamint a helyi közéletben szintén fontos szerepet betöltő jegyzők adatai – mondta Lukács Levente, aki ötletgazdája a Hét választás Magyarországon című könyvsorozatnak, amelynek első része várhatóan karácsonykor jelenik meg. A hatkötetes sorozatban a rendszerváltás óta eltelt 27 év választott tisztségviselőiről és az önkormányzati jegyzőkről olvashatnak majd. A 41 ezer polgármester, alpolgármester, jegyző, megyei, országgyűlési és európai parlamenti képviselő adatait szegedi egyetemisták gyűjtik össze. – Az adatgyűjtésben mintegy kétszáz hallgató vesz részt, a zömük Szegeden tanul, de csatlakoztak más felsőokta-

tási intézményekből, például Pécsről is, néhány járásban pedig tapasztaltabb újságírók is segítenek a munkában

– hangsúlyozta Lukács Levente. Hozzátette, azok a választott tisztségviselők, képviselők is bekerülnek a könyvbe, akik időközben elhunytak, vagy például börtönben ülnek – mert az adatgyűjtés során ilyennel is találkoztak.



A sorozat előkészítése a Szegedi Tudományegyetemen szervezett előadásokkal indult, amelyeken a hallgatóknak bemutatták a pártpolitikától független kezdeményezést. A fiatalok 3150 település, 12 ezer polgármester, 15 ezer alpolgármester, nagyjából ugyanennyi jegyző, 2100 megyei, valamint 1500 országgyűlési képviselő adatait gyűjtik össze. Az első kötetben a polgármestereket mutatják be, amit a jegyzőkről szóló összeállítás követ.