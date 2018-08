Szegedi festőművész képeiből rendez előadást a Thealter-en Juhász Zsolt

Juhász Zsolt, a Képírók rendezője már sok évvel ezelőtt, lapunk egyik cikke hatására eldöntötte: készít egy darabot Zoltánfy István életművéből, képeiből. Fotó: Frank Yvette

A 28. THEALTER nyitónapján, pénteken mutatnak be egy produkciót Zoltánfy István festőművész munkássága kapcsán. A Képírók címmel futó előadásról Juhász Zsolt koreográfus-rendező, a Duna Táncműhely művészeti vezetője mesélt.– Középiskolás éveimet a Tömörkény István Művészeti Szakközépiskolában töltöttem, szobrász tagozaton. Ott tanított Zoltánfy István. Mondhatom, az iskolában többünk számára is egy meghatározó, példaértékű személyiség volt.Tanítványát megdöbbentette a halálhíre, hiszen fiatalon, 44 évesen hunyt el autóbalesetben. Azóta foglalkoztatta Juhász Zsoltot a gondolat, hogy valahogy feldolgozza munkásságát.– A 2000-es évek elején volt egy bemutatónk itt, Tükörmély címmel. Annak a premierje előtt ücsörögtem egy kávézóban, amikor a Délmagyarországban olvastam róla egy cikket. Akkor döntöttem el, hogy kell egy előadást csinálni a képeiről, hiszen azok az ő személyiségét tükrözik.A munka ez idáig váratott magára, most viszont beérni látszik a gyümölcse. Juhász Zsolt már június eleje óta próbál csapatával. Lőrinc Katalin, Katona Gábor, Frigy Ádám, Fosztó András és Kriston Fruzsina dolgozik a rendező keze alatt.Juhász Zsolt szerint hamar sikerült megtalálniuk a közös hangot, jó hangulatban teltek a próbáik. Már Pesten összerakták annyira a darabot, hogy el tudjanak menni egy rövid szabadságra. A rendező elárulta, itt már csak helyrepofozzák úgymond a produkciót, izgulni pedig majd akkor kezdenek, ha meglátják a nézőtéren a közönséget. A csapat már délelőttönként elkezdi a munkát Szegeden, hiszen már csak kevés idejük van a bemutatóig.– Nincs egy kiemelt kép, ami mozgatna. Zoltánfy István teljes életműve színes és vibráló. Nagyon sokrétűek a képei – meséli a rendező. – Gyakorlatilag az összes motivál. Az előadás is a képeiről szól, hiszen azokon keresztül sejteni lehet, mi mozgatta őt a világ kapcsán, mi érdekelte. A képei keltette víziókat próbálom én továbbvinni, a dolgok mélyére nézni.Hogy ezt hogyan oldotta meg a rendező és csapata, péntek este lehet látni: 19 órakor kezdődik az előadás a régi zsinagógában.