Szegedi fiatalok kereskedtek kábítószerrel - Vádat emeltek ellenük

A vádirat szerint a vádlottak rendszeresen fogyasztottak kábítószert, majd 2016. év elejétől elhatározták, hogy a fogyasztáson túl rendszeres haszonszerzés reményében Szegeden kereskednek is azzal. Ennek során többfajta kábítószert, így amfetamint, MDMA-t, kokaint, kannabiszt, mindezeket por, tabletta és egyéb formában szereztek be részben ismerőseiknek, részben pedig szórakozóhelyeken ismeretlen személyeknek értékesítve. A nyomozó hatóság a vádlottak egyikét még 2016. márciusában egy belvárosi szórakozóhely előtt igazoltatta és foglalt le tőle különböző mennyiségű és minőségű kábítószereket, majd ezt követően egy hónap múlva egy másik szórakozóhelyről került a vádlott előállításra. Ekkor a nyomozó hatóság eljárás alá vonta társait is, illetőleg megtalálta azt az újszegedi ingatlant, ahol a kábítószereket tárolták.



A házkutatás során több száz adag kiporciózott különböző fajtájú kábítószer és azok kereskedéséhez szükséges segédeszköz került lefoglalásra.



A főügyészség a vádlottakat jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja.



Az előzetes letartóztatásban levő két vádlott, valamint ismeretlen helyen tartózkodó társuk bűnösségének kérdésében a Szegedi Törvényszék fog dönteni.