Szegedi fotós műve lett a hónap asztrofotója

Hődör Gábor a tiszaszigeti Mélypont emlékhelynél készítette azt a fotót a Lófej-ködről, amelyet a National Geograpic december hónap asztrofotójának választott. A Lófej-köd egy sötét felhő az Orion csillagképen, amelyet 1899-ben fedeztek fel, az egyik leglátványosabb sötét felhő. Megfigyelését igen nehéznek tartják. Facebook-oldalán a fotós elmondta, több körülmény is nehezítette a fotózást, így két éjszaka is kitelepült, de csak pár használható kép gyűlt össze a Lófej-ködről.„Hatalmas lelkesedéssel vártam a decemberi újholdat, hogy lehetőségem legyen mélyég objektumok fotózására. A városok fényszennyezettségét próbáltam elkerülni, ezért a már jól bevált, Szegedtől kellően távoli, tiszaszigeti Mélypont emlékhelyhez települtem ki, messze a környező települések fényeitől. December 17-én az időjárás nem volt a legkedvezőbb; a folyamatos fátyolfelhő átvonulások miatt rövidebb-hosszabb időre meg kellett szakítani az expozíciók gyűjtését. Hogy elegendő nyers kép legyen, egy újabb alkalmat is kellett keresnem. Néhány nappal később újra kitelepültem a megszokott észlelőrétemre. Az időjárás ekkor már kegyesebb volt hozzám, így dolgozhatott megállás nélkül a felszerelés. Pár nappal korábban már lezajlott ugyan a Geminida meteorraj maximuma, de egy-két szép hullócsillagot még így is elcsíptem szemem sarkából fotózás közben. - olvasható Hődör Gábor beszámolójában a National Geograpic honlapján