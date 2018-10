Szegedi gimnáziumok a megye listavezetői - Több mint 1500 középiskolát állítottak teljesítmény alapján sorrendbe

A legjobb megyei általános iskola a kis Ságvári



A legjobb eredményű általános iskolákat is listázta az oldal. Csongrád megyében az első az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, amely országosan is a figyelemre méltó 20. helyre került. Az egyetem másik gyakorló általános iskolája, a Juhász Gyula az 51. lett, a bronzérmes pedig az Alsóvárosi Általános iskola országos 64. helyével. A top 100-ban a szegedi Béke utcai, a makói Kálvin téri és a szintén szegedi Tisza-parti iskola szerepel még.

Országosan is a legjobb iskolák közé sorolják a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumot.

Kiemelkedők a speciális tantervű osztályok

A megyei top 10-ben a karolina is

Feltörekvést, stabilitást és kiemelkedő teljesítményt is listáztak

Az iskolaválasztást hivatott segíteni az a rangsor, amelyet most publikált a legjobbiskola.hu oldal. A hagyományos középiskolai rangsor mellett – amelynek kialakításánál az Oktatási Hivatal által közzétett kompetenciaméréseket és érettségi eredményeket vették figyelembe több évre visszamenőleg – kiválogatták az iskolák három legsikeresebb érettségi tantárgyát is. Ennek köszönhetően a szülők olyan iskolaválasztó rendszert kaptak, amellyel az érettségi tantárgyak alapján lehet iskolát keresni, illetve városok szerinti kereső is működik. Így nem csupán az országosan jegyzett top intézményeket találják meg, hanem megkapják a választ, hová vigyék gyermeküket, ha például kémiából szeretnék jó eredménnyel érettségiztetni.Az 1678 középiskolát felsoroló listán a legjobb Csongrád megyei intézmény a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium lett. Hatosztályos képzése a hatodik, négyosztályos képzése a 19. helyre került. A legjobb százba még az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola fért be a 66. helyen. A Deák Ferenc Gimnázium a 183. helyével a megyei harmadik helyezett lett.A szegedi intézmények top 10-es listájára három iskola fért még fel: a Tömörkény-gimnázium, ugyanezen iskola szakgimnáziuma, a Karolina 8, 6 és 4 osztályos képzése és a piarista gimnázium hatosztályosa. Ezek a 227–366. hely között szerepelnek az országos listán. Hódmezővásárhelyen a Németh László 6 és 4, illetve a Bethlen Gábor 8 és 4 osztályos képzései a legjobbak: mindegyik a 250–290. hely közötti eredményt ért el. A top 500-ba ezeken kívül a szentesi Horváth Mihály Gimnázium 4 és 6 osztályos, illetve a makói József Attila Gimnázium 8 és 4 osztályos képzései fértek még be a megyéből.– Körülbelül erre az eredményre lehetett számítani. Főleg annak tükrében, hogy a tavalyi eredményekben vették figyelembe annak a hatosztályos csapatnak a teljesítményét, akik 4,98-as átlaggal érettségiztek – kommentálta a sorrendet Gál Béla, a szegedi Radnóti-gimnázium igazgatója. Hozzátette: a hat- és négyosztályos képzéseket eddig egyetlen másik lista sem választotta külön, de most látszik, hogy milyen jól teljesítenek. – Nálunk ők matematikára vannak szelektálva, vagyis képesek a logikus gondolkodásra. Ezzel pedig bármire képesek: ha valamit sikerül velük megszerettetni, azt magas szinten művelik – magyarázta az igazgató.Az SZTE Gyakorló Gimnáziuma amellett, hogy középiskolájával a megye második legjobbja, általános iskolája az ország 20. legjobb eredményű intézményének is mondhatja magát, amivel a megyében listavezető.– Ez egy jó adatbázis, de azt gondolom, nem szabad egyedül az országos sorrendet kiragadni belőle, ahhoz ugyanis túl komplex a szempontrendszer, ami alapján az kialakult – fogalmazta meg véleményét Dobi János igazgató. – Az érettségi és a kompetenciamérés is másról szól, mégis ezeket összegyúrva rangsoroltak. Így inkább az iskolák egyes mutatóit érdemes ebből az adathalmazból nézni: azokat, amelyek a szülőnek fontosak. Én például arra vagyok a legbüszkébb, hogy a gimnázium 4 osztályos képzése országosan a 6. helyen áll a stabilan jól teljesítő iskolák között – tette hozzá.– Kimondottan örülök, hogy három képzésünk is felkerült a megyei tízes listára. A nyolcosztályos rendszerrel, amely a legjobb helyen szerepel, nekünk is jó tapasztalataink vannak. Ez most szakmailag is megerősített ebben – mondta Szegedi Ágnes, a Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium igazgatója. Az iskola legeredményesebb érettségi tárgyaiként a németet, az angolt és a földrajzot tünteti fel az összeállítás. Az igazgatónő megerősítette: nyelvekben valóban magas színvonalú képzésük van, erre pedig büszkék is.Az oldal készített néhány speciális listát is. A feltörekvő intézmények között, amelyek évek óta javuló eredményeket mutatnak az egyes kompetenciafelméréseken, országosan 29. helyre sorolták a kisteleki Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium 4 évfolyamos képzését. A szegedi Waldorf-gimnázium az 56., a Dugonics András Piarista Gimnázium hatosztályosa pedig a 77. lett.Az évek óta megbízhatóan stabil és magas teljesítményt nyújtó általános iskolák országos listáján negyedik helyre sorolták a szegedi Arany János Általános Iskolát, 25.-re a Juhász Gyula gyakorlót és 30.-ra a Béke utcai iskolát. Az adott társadalmi összetétel és előzetes tudás figyelembevételével készített „Kiemelkedő teljesítményű iskolák" listáján pedig megyénkből a szegedi Deák- és a Radnóti-gimnázium, a Juhász Gyula gyakorló, a Tabán és a Tisza-parti Általános Iskola, illetve Hódmezővásárhelyről a Szőnyi Benjámin általános iskola szerepel