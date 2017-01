Szegedi helyszínelők

Magyar találmány

Kerekes József alezredes, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi technikai osztályvezetője nyomokat keres. Fotók: Kuklis István

– A saját DNS-mintánkat rögzítenénk, ha úgy helyszínelnénk, mint a filmekben – mosolyog Kerekes József rendőr alezredes, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi technikai osztályvezetője, miközben belebújik a kezeslábasba.A kezeslábas viselésével megakadályozzák, hogy a helyszínen bármilyen nyom, például a DNS, megsérüljön. – Lehetetlen lenne egy fordulóval lehozni az osztályról az összes technikai eszközt, mert minden nyom rögzítéséhez külön táska dukál. Nem is kell mindent a nyilvánosság elé tárni, nem baj, ha lépéselőnyben maradnak a helyszínelők – teszi hozzá az alezredes.Sok átalakuláson mentek át a bűnügyi technikai egységek: 2007-ben szétválasztották a technikusi és a szakértői feladatokat, 2011-ben pedig, az ORFK Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézeten belül, megalakult a Bűnügyi Technikai Főosztály, benne a Központi Technikai Osztállyal. Itt van a csúcstechnika, de a megyei főkapitányságokon működő technikai egységek is sok nyom rögzítésére képesek.– A filmekben gyakori, hogy a tiszta padlóra folyékony anyagot permeteznek, aminek nyomán foszforeszkálva kirajzolódik a feltakarított vér nyoma – magyarázza Kerekes József alezredes. – Régóta használunk erre alkalmas vegyszereket, de az egyik legkorszerűbb folyadékot magyar helyszínelők készítették, egy vegyész közreműködésével – folytatja a bűnügyi technikai osztály vezetője. – Ezt hívjuk magyar vörösnek, amely alapvetően a véres kéztől származó ujjnyomok felkutatására, felerősítésére alkalmas.

Klasszikus, de hathatós

Szagok a befőttesüvegben

Helyszínelés a szegedi Négylépcsős kocsmában történt gyilkosság után.

– Marabutoll, mókusszőr, üvegszálas vagy éppen mágnesecsettel visszük fel a vizsgálandó felületre a port – mutatja Kerekes József az óvatos mozdulatokat, amelyekkel a nyomokat rögzítik.A vegyi eljárást akkor alkalmazzák, ha a bűncselekmény elkövetése óta viszonylag hosszabb idő telt el.– Vannak vegyszereink (például ciánakrilát, jódgőz, ninhydrin), amelyekkel több hónap elmúltával is jó eséllyel előhívhatók a már „beszáradt" daktiloszkópiai nyomok – figyelmeztet az alezredes arra, hogy a bűncselekmény után is van lehetőség a nyomok kutatására.Szagnyomokat az eredetileg Ágnes pelenka néven forgalmazott textíliával rögzítenek, amit ma már kizárólag kriminalisztikai célra gyártanak.A textíliákat arra a felületre helyezik, amelyen a tettes által hátrahagyott szagmolekulák jelenléte valószínűsíthető.

Nem kell ásni, bejött a talajradar

– Olyan helyeken is keressük a nyomokat – árulja el Kerekes József –, ahol azok jelenléte nemcsak valószínűtlen, hanem olykor eleve kizárt.A szagnyom rögzítésekor a textíliákat alufóliával fedjük le, és a szükséges idő elteltével steril üvegekbe zárjuk, ahol azok évtizedig is megőrzik az alapillatokat, amelyek segítségével a kutyáink akár több év elteltével is azonosítani tudnak – magyarázza a szakértő.– A balástyai rém áldozatai után kutatva fel kellett ásni az egész gyümölcsöskertet – magyarázza az alezredes.– Ma talajradarral sokkal megbízhatóbban, gyorsabban lehet megállapítani, hogy vajon elástak-e a területen holttesteket.Ennél sokkal korszerűbb módszerek is vannak, ahogy az alezredes megosztotta lapunkkal, nemrégiben szereztek be egy vérelemző szoftvert, amivel egy gyilkosság után kideríthető, hogyan történt a bűncselekmény, milyen mozdulatokkal, milyen fegyverrel ölték meg az áldozatot. – Manapság a lehetséges nyomok sokkal szélesebb körét tudjuk rögzíteni, illetve sokkal hatékonyabban lehet vizsgálni azokat, mint korábban. Mindegyiket nem osztjuk meg a nyilvánossággal – zárja be a táskákat Kerekes József alezredes.