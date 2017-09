Szegedi ikrekkel keltünk útra tegnap reggel: Zsófi és Zoli első napja az iskolában

Adminisztráció miatt nincs válasz



Még csütörtökön megkérdeztük az illetékes budapesti központú Oktatási Hivataltól, hány általános iskolás, illetve középiskolás kezdi meg a tanulmányait ebben a tanévben Szegeden és Csongrád megyében, de csütörtöki lapzártánkig nem kaptunk választ kérdésünkre. A válasz pénteken érkezett meg szerkesztőségünkbe, ebben a hivatal kommunikációs osztálya azt írta, hogy a „az adminisztrációs időszak még tart, ezért az Oktatási Hivatal pontos létszámadatokat október végén, november elején tud adni".

– Igen, már vártuk az iskolát, mert lehet játszani és tanulni – mondta egymás szavába vágva Száz Zsófi és testvére, Száz Zoltán. A hat és fél éves ikrek már a hét órás indulás előtt izgatottan várták az első napot az iskolában. Megmutatták a dugig tömött és igen súlyos iskolatáskájukat: Zsófié lányosan csinos, Zolikáé fiúsan sportos, egyik kedvenc csapata, a Barcelona színei díszítik.Zolika már az első nap azon gondolkodott, hogyan lehetne labdát kérni a tanár nénitől. A kisfiú annyira felkészült, hogy azzal is tisztában van, az iskolának füves és beton futballpályája is van. A kisfiút a foci mellett a zene is érdekli, Zsófi pedig szereti a virágokat és a természetet.– Különleges nap ez számunkra is, én is nosztalgiával gondolok vissza a saját gyerekkoromra – mondta a gyerekek édesapja, a vendéglátásban dolgozó Száz Zoltán. Édesanyjuknak, Mártinak is ez az „első" napja az iskolában. Ő a Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának tanára.Az öltözködés és a fésülködés után gyalog indultak útnak a néhány utcányira lévő iskolába. A gyerekek egy „csinálunk egy bolondosat is" felkiáltással kérték fotóriporter kollégánkat, hogy még több képet készítsen róluk.A Száz ikrek alig bírták el a táskát, a Hajós utcától a Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kapujáig tartó rövid út végén már a gyerekek édesapja cipelte az iskolatáskákat.Az udvaron az elsősök osztályfőnöke, Papp Tímea minden kisdiák nyakába a nevükkel ellátott nyakbavalót adott, majd a tornateremben a másodikosok műsora köszöntötte a két első osztályt. – Nagyon vártunk már benneteket a diákokkal és a tanárokkal együtt. Ti is vártátok már az iskolát? – kérdezte köszöntőjének végén a kisdiákokat az igazgatónő, Flachné Vidéki Katalin. – Nehéz és küzdelmes út vezet odáig, hogy majd nyolc év múlva, könnyes szemmel elbúcsúzzunk egymástól – tette hozzá.A műsor után az 1. a osztály tantermében Papp Tímea elmondta az elsősöknek, hogy jövőre már ők köszöntik másodikosként az új kisdiákokat, majd a szülők távozása után a 29 elsős részt vett élete első iskolai óráján.