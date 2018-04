Szegedi íróé a legszebb magyar könyvborító

Kékesi Dóra A holnap érintése című könyvét a legjobb borító címmel díjazták. Saci és Fanni is büszke anyukájára. Fotó: Török János

A Könyvmánia blog március 15-e alkalmából megválasztotta a Top 5 legszebb magyar könyvborítót. Az első helyre egy szegedi író könyve került: Kékesi Dóra A holnap érintése című regénye. A fiatal írónő művét külalak tekintetében januárban egyszer már díjazták, akkor a 2017-ben megjelent könyvek borítóversenyének hazai ranglistáján a második helyet kapta meg egy másik bloggertől.Kékesi Dóra regényének hőse egy 1956-os szerelmespár, akiknek titkos viszonyát a kitört forradalom felbolygatja. A borító mindezt tökéletesen összefoglalja: a Lánchíd mellett egy korabeli ruhákban látható szerelmespár szerepel rajta.– A borító az én elképzelésem alapján készült el, a kiadó grafikusának tökéletesen sikerült visszaadnia, amit megálmodtam – mondta Kékesi Dóra, aki szerint a pár is pont olyan, mint amilyennek leírta őket. Az írónő büszke arra, hogy rövid időn belül két blogger is a legszebbek közé választotta könyvét, leginkább azonban arra, hogy egyáltalán megjelenhetett első regénye.– Mindig szerettem történeteket kitalálni, több kéziratom is van már. Korábban énekeltem, szerepeltem a Megasztárban és a Csillag születikben is, mindkettőben a legjobb 50-be jutottam. Egy idő után azonban azt gondoltam, inkább az írás az utam. Nemrégiben bukkantam rá az Álomgyár Kiadóra, amelyet megkerestem ezzel a regényemmel. Mivel közben nyertem pénzt egy pályázaton könyvkiadásra, rábólintottak, hogy megjelentetik. Tavaly szeptemberben így a kezemben foghattam az első regényemet.A könyv jó kritikákat kapott, és első könyves szerzőkhöz képest jól is fogy. Azzal azonban Dóra tisztában van, hogy ismeretlen nevével idő kell, hogy befusson.– Most is dolgozom egy regényen, ami egy vidám, lányos, romantikus történet lesz. Szegeden játszódik, amit fontosnak tartottam, hiszen, bár Sándorfalván élek és dolgozom, szegedinek vallom magam – árulta el Kékesi Dóra. A megjelentetéssel valószínűleg nem lesz gond, hiszen már a kiadó csapatának tagja, az azonban még kérdéses, mikorra készül el vele.– A holnap érintését a gyed időszaka alatt írtam, most viszont már dolgozom az önkormányzat pályázatírójaként. A két kislányom és a munka meglehetősen sok időt visz el az életemből, de mivel az írás a legkedvesebb hobbim, amikor csak tudok, azzal foglalkozom.