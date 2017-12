Szegedi kötődése is van a 2017-es Autósport évkönyvnek - Gálával is tisztelgetek a Top50 magyar autóversenyző előtt

Betheln Tamás és Gellérfi Gergő. Fotó: Formula.hu

Az Autósport évkönyvet harmadik éve állítja össze az Autósport és Formula Magazin szerkesztősége azzal a céllal, hogy megemlékezzünk annak a sok ezer versenyzőnek és csapattagnak a teljesítményéről, akik a rivaldafényen kívül esve végzik munkájukat hétről hétre nagyon magas színvonalon. Magyarországon a motorsportok közül még mindig a Formula–1 a legismertebb és a legnépszerűbb, de az elmúlt évek sikereinek köszönhetően más szakágak, így mindenekelőtt a túraautózás is egyre inkább reflektorfénybe kerül. Éppen ezért szerkesztőségünk évente megjelenő F1-es évösszefoglalóját, a Száguldás és cirkusz című kiadványt mintegy kiegészíti ez az évkönyv, melyben összesen több mint ötven versenysorozat 2017-es szezonját mutatjuk be hosszabb-rövidebb terjedelemben.

Az évkönyv által bemutatott szériák, csapatok és pilóták száma folyamatosan nő, a kezdetben még 192 oldalas kiadvány idén már 240 oldalra hízott, természetesen változatlan áron. A célunk az, hogy a motorsportok színes és változatos világának minden szegletét megmutassuk, ezért a világ- és Európa-bajnoki sorozatok mellett olyan itthon kevésbé ismert szériákkal is foglalkozunk benne, mint például a brit túraautó-bajnokság, az észak-amerikai sportautó-bajnokság, vagy épp a japán Super Formula sorozat.

A két Alesi. Fotó: Formula.hu

Nagyon nehéz feladat összehasonlítani egymással különböző szakágak versenyzőinek teljesítményét, egy ralist egy gokartossal, egy autókrosszost egy túraautóssal, így az elért eredmények mellett a széria rangját is igyekeztünk figyelembe venni, valamint azt is, hogy milyen színvonalú mezőnyben kellett megmutatniuk tudásukat. A ranglista elkészítésekor a szerkesztők és felkért külső szakértők voksai mellett figyelembe vettük a Formula.hu olvasói szavazásának eredményét is. Ráadásul az elmúlt évektől eltérően mind a magyar, mind a nemzetközi TOP50-es rangsort kiegészítettük két további listával a tíz legjobb hölgy- és a tíz legjobb juniorversenyzőről.Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy a TOP50 magyar autóversenyző ranglistájának egyre nagyobb a presztízse, a versenyzők büszkék arra, ha felkerülnek a listára, foglalkoztatja őket a helyezésük, szeretnének minél magasabban szerepelni. Ezért úgy éreztük, hogy érdemes egy színvonalas, a magyar autósport egyre jelentősebb sikereihez méltó gálaeseményen díjazni a legjobbakat, egy valódi autósportünneppel zárni az évet. Van mire büszkének lennünk, hogy mást ne mondjunk, a három legrangosabb nemzetközi túraautós sorozatban egyaránt a második helyet szerezte meg egy-egy magyar pilóta Michelisz Norbert, Tassi Attila és Nagy Norbert személyében.

Nagyon lelkesen, különösen azért is, mert mint elmondta, régóta figyelemmel kíséri a túraautó-világbajnokságot, ahol Michelisz Norbert hosszú évek óta a legjobbak közé tartozik, így személyes élményei is vannak a magyar autósportról. Ráadásul vele tartott fia, a jelenleg a Ferrari versenyzői akadémiáján pallérozódó Giuliano is, aki az év nemzetközi tehetségének járó díjat vehette át Mészáros Sándor szerkesztőkollégánktól. Nagy örömünkre az idősebb Alesi nagyon elégedetten nyilatkozott, elmondása szerint a gála színvonalában egyáltalán nem maradt el a nagy nyugati motorsportnemzetek hasonló eseményei mögött.