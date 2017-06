Szegedi közgyűlés: elfogadták az új szociális lakásrendeletet

Megszavazták az építési szabályzat módosítását.

Átment a telekadóról és az építményadóról szóló rendelet is.

Módosul a lakásrendelet 21 igennel és 8 tartózkodással.

Kóbor Balázst újraválasztották a Szegedi Távfűtő Kft. élére.

A tartósan vagy súlyosan beteg gyermekek kísérői is kedvezményes közlekedési bérletet válthatnak.

Átment a Drogellenes Stratégia 2016-os végrehajtásáról szóló beszámoló.

Nem neveznek el közterületet Toroczkai Lászlóról. Jót nevettek a képviselők.

Megszavazták a közgyűlés második félévi munkatervét.

Kábítószerügy



Olcsóbb bérletet vehetnek a kísérők

Lakásrendelet

Menzaügy

Ennyi volt, véget ért a szezon utolsó közgyűlése. Most nyári szünetre vonulnak a képviselők. Ősszel folytatjukköszönjük a megtisztelő figyelmet!elégedett a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájával, és az elkészített összegző tanulmányokkal. Felhívta a figyelmet: ez nem csupán a fiatalokat érinti, hanem a hajléktalanokat is, akik gyakran delíriumos állapotban vizelnek és székelnek például az óvodák kerítése tövében. Szerfüggő emberekről van szó, a helyzettel kezdeni kell valamit.Hajléktalannak lenni nem hobbi vagy polgárpukkasztás. A gond, hogy ezek az emberek nem tudják elvégezni a dolgukat, mert minden wc fizetős - mondta. Szerinte Botka László feladata is, hogy biztosítsa ezen emberek szükségleteit.emlékezetet: sok Szegeden élő hajléktalan nem szegedi születésű, máshonnan jön ide.szenzitívnek kell lenni a lakosokra is, mint ahogy önre is szenzitív a közgyűlés - mondta Szentistványinak. Nevetnek, mosolyognak a képviselők.Szegeden a jegybevételek alig a harmadát fedezik a közösségi közlekedés összköltségének, köszönhetően az állam fokozatos kivonulásának, egyre nehezebb a helyzet.Ennek ellenére igyekeznek kedvezményeket biztosítani, például a tartósan vagy súlyosan beteg gyermekek kísérői számára.Kéri fogadják el a rendeletet, így a kísérők is kedvezményes bérletet válthatnak a teljes árú helyett.köszönetet mond. 20 éve neveli mozgássérült kislányát, rengeteg segítséget kapott, ezt szeretné megköszönni a többségi társadalomnak.Mihálffyt megtapsolják.félmilliárd forintot költ az önkormányzat 220 szociális bérlakás felújítására idén. Három év alatt 600 otthon talál gazdára a város bérlakás-programjában.A lényeg: az új rendelet szerint - ha elfogadják - a szociális bérlakások pályázatánál - a pontozásos rendszerben - ezentúl 70 százalékban számít majd a szociális helyzet, elsősorban a gyerekek száma.szerint történtek előrelépések, de vannak még abszurd elemek az új tervezetben is. A képviselő felhívta a figyelmet: kevesebb pontot kap az új rendszer szerint az, az egyedülálló, aki bár megfelel a 37 ezer forintos limitnek, de nem sokkal van fölötte, mint az, aki például 50, 60 vagy akár 80 ezer forintot visz haza.Az óvadék eltörlését kéri a jogcím nélküli bérlőknél.a lényeg, hogy egy egyedülálló nem kap több pontot a rangsorban annál, mint aki 2-3 gyermeket nevel.mindenkit biztosít, jól átgondolt a pontrendszer, ami rangsorolja a pályázókat.70 százalékban számít a szociális helyzettehát nem elsősorban a gazdasági szempont dominál.lemodellezték, Szentistványinak nincs igaza.nem támogatja a menzadíjak 5 százalékos emelését. Szeretné, ha elhalasztanák a döntést, ami nem érti, hogyan illeszkedik a "Fizessenek a gazdagok!" kampányba.két éve nem emelkedtek a díjak. Hódmezővásárhelyen például 10 százalékos emelés volt. Emlékeztetett: a minimálbér-emelés és a ráterhelt adó miatt kell emelni. Európában egyébként csak Görögországban kell adózni a minimálbér után.MSZP-Jobbik összefogást vizionált adóemelés ügyén. Nem nagyon értette senki, mire gondol. Bírálta a menzadíjak emelését, és a kormányzat ingyenes étkeztetést biztosító programját élteti. Szerinte ezzel áll szemben a szegedi városvezetés díjemelési szándéka.Szegeden 2000-ben a fideszes városvezetés szervezte ki az önkormányzattól magáncégnek az intézményi étkeztetést."2000-ben az önök városvezetése választotta ki a céget, ami a mai napig szolgáltat!""mindenki tudja, hogy az érintett cég jó mecénása volt a Fidesznek a választási kampányok során."a minimálbér-emelés nem ért senkit meglepetésként, a mostani vállalkozónak tudnia kellett azt, hogy mennyiért vállalja a közétkeztetést. Ha nem tudta, akkor az az ő hibája. Példátlan, hogy egy év után emelést szavazzanak meg - tette hozzá a képviselő.ismétli önmagát: azért kell emelni, mert a Fidesz-KDNP-kormány megadóztatja a minimálbért. Egyharmados elvonás a minimálbéren sehol nincs az OECD tagországok között.

Mennyi az annyi?

A minimálbér szuperbruttósítás utáni, kedvezményekkel ellátott nettója 2010-ben 72.630 forint volt, 2017-ben a nettó minimálbér 87.788 forint - a szerk.



Telekadó

Vértó



Napirend előtt

a minimálbér bruttó 127.500 forint most, a 2010-es 73.500 forintról, emelték, amit még a baloldali kormány szavazott meg.a minimálbér nettó vásárlóértéke nem éri el a 2010-es szintet. "Érzik ezt az emberek is" - vágott vissza a polgármester.rávilágít a lényegre: 2010-ben a minimálbér még nagyjából nettó volt, a mostani bruttó viszont csak 15 ezer forinttal lett több 7 évvel.mert azt nyilván nem adóelkerülés céljából tette. Botka László szerint az ipari területeken ez nem jellemző, de megvizsgálják a lehetőségeket.a Vértón lévő emlékhelyet és a székelykapukat védi.Összefoglalt egy államtitkári levet, amely kiáll az emlékhely mellett.Arra kéri az önkormányzatot, hogy alkosson szabályt a vértói kurgán védelmére.városfejlesztési alpolgármester nem tartja indokoltnak, hogy az egész Vértó területét védelem alá helyezni. A helyén marad minden, legyen ez elég.Klasszicizáló, Horthy-korszakbeli Széchenyi tér-koncepciót javasol a város - mondta. A Horthy szóra összerezzentek a baloldali képviselők. Szentistványi szerint ez nagyjából a stadionépítésekhez hasonló, ráadásul a térfelújítás terve hasonlít a bírált budapesti Kossuth térhez, amit senki nem akart. A lakosság megkérdezését hiányolja a képviselő.Botka: nyílt tervpályázatot fognak kiírni a Széchenyi térrel kapcsolatban, erről döntenek ma. Ekkor kérik ki a lakosság véleményét - fúj ébresztőt Botka. "Nem tudom, miről beszél képviselő úr, nincs még semmilyen döntést" - mondta Botka, aki szerint az ellenzék róla beszél, ők viszont a városról szeretnének beszélni.Botka László korábbi nyilatkozataira emlékeztet: volt, amikor a migrációt sem ismerte el, le akart bontani a kerítést, most pedig mégsem akarja lebontani, ha kormányra kerülnek. A plakáttörvényről is beszélt: jövő tavasz után valódi elszámoltatást vár a Fidesz ügyei miatt. Ezért is hagyják el egyre többen az országot. Tóth szerint, amikor családbarát önkormányzatról beszélünk Szeged esetében, akkor azt is el kell mondani, hogy 5 óvodát bezárt a város.Teljes baloldali összefogást sürgetképviselő. Bizonyítéka is van: amikor a baloldali pártok nem fogtak össze, akkor nyert a Fidesz az időközi választásokon.azt olvassa Botka László szemére, hogy le akarja bontani a határkerítést.Törökország 3 millió menekültet lát el Uniós forrásból, ennek megfelelően megszűnt a tömeges migráció.azt mondta, hogy. "Önök kiálltak Czeglédy Csaba mellett!" - olvassa beszédét a KDNP szegedi elnöke. "Hihető-e, hogy ön semmit sem tudott legközvetlenebb munkatársai bűnügyeiről?" - kérdezte Haág Zalán, aki véleményt vár Botka Lászlótól a 3 milliárdos költségvetési csalási ügyről.Ön nem vitatkozik, hanem kriminalizálja ellenfelét...városfejlesztési alpolgármester szerint Magyarország nem lehet büszke ország, hiába harsogják ezt a plakátok. Az Eurostat adatai szerint Észtország, Litvánia is megelőzött már bennünket, 2010 óta egy helyben toporgunk. Tavaly például Románia hagyta le Magyarországot.Folytatjuk.napirend előtt örömhírt hozott: két héttel ezelőtt Szeged családbarát város lett, kitüntetést is kapott a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom. Szegeden 6 százalékkal nőtt a születések száma és 10 százalékkal több házasság is köttetett. Van már szülési támogatás, többet költenek szociális célokra tavalyhoz képest. Elindult a szociális lakás-program, 264 lakást adtak át a rászorulóknak.Kisebb ünneplés erejéig szünetet rendelt el Botka László.

9.09 - Pedagógus életműdíj



Kiváló oktató-nevelő munkájukért díjazzák a tanárokat. Botka László elmondta: Szeged büszke iskolaváros, amely köszöni a pedagógusok munkáját. Óvodások műsorát hallgatja a közgyűlés. Reméljük a cuki hangulat kitart az ülés végéig. Dr. Baráth Lajosné, a szegedi Krúdy-iskola nyugalmazott tagintézmény-vezetője, Kovács Istvánné, a Cső utcai óvoda nyugalmazott intézményvezetője és dr. Mezősiné Tamás Katalin, a szegedi Deák Ferenc Gimnázium nyugalmazott matematika-földrajz szakos tanára kapott pedagógus életműdíjat. Gratulálunk a pedagógusoknak!



Berkesi Ottó a szőregi Rózsaünnepet vezeti fel napirend előtt. Mindenkit szeretettel invitál a nemzetközileg is ismert rendezvényre. Közben rózsát osztanak a képviselőknek.A szociális bérlakások pályázatánál – a pontozásos rendszerben – ezentúl 70 százalékban számít majd a szociális helyzet, elsősorban a gyerekek száma – jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Botka László polgármester. Külön pontot kapnak, aki állami gondozásban nevelkedtek, az egyedülállók, vagy akik valamilyen betegséggel, illetve fogyatékossággal küszködnek. Fontos változás, hogy nem konkrét lakásra lehet majd pályázni, hanem a jogos igénynek megfelelő ingatlant ajánlanak majd fel a pontszámok alapján. Így az is lakáshoz juthat, aki a jelenlegi rendszerben esetleg pár ponttal lecsúszott az általa kiválasztott bérleményről. Idén félmilliárd forintot költ az önkormányzat 220 szociális bérlakás felújítására. Három év alatt 600 otthon talál gazdára a város bérlakásprogramjában.Módosulhat a városi építési szabályzat annak érdekében, hogy a Kossuth Lajos sugárúti volt ruhagyár besorolása változhasson. Enélkül nem épülhetne meg a British Petrol irodaháza.A jövőben nem kerülhetik el a telek- és építményadót azok sem, akik ennek érdekében 20 négyzetméternél kisebb építményt helyeznek el telkükön. Ha átmegy az erre vonatkozó előterjesztés, a hat építési övezetben a beépítetlen telkek után is adózni kell majd. A tervezet szerint a kettő közül mindig a magasabbat kell megfizetni.Öt százalékkal drágulhat az intézményi menza ára Szegeden, ez - a szolgáltató Suli-Host Kft. szerint - a minimálbér emelkedése miatt - szükséges. Ha megszavazzák az előterjesztést, az óvodásoknál 360, a kisiskolásoknál 440, a középiskolásoknál 480, a kollégistáknál 880 forintos emelés jöhet havonta.Hárman jelentkeztek a Szegedi Távfűtő Kft. élére: Kóbor Balázs, Csányi László, és Sárkány László. A bizottságok a régi-új ügyvetetőt, Kóbor Balázst támogatják, így nagy meglepetésre nem kell számítanunk.