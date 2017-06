Szegedi közgyűlés: jöhet a szociálisan érzékenyebb lakásrendelet - élőben 9 órától

A közgyűlést 9 órától élőben tudósítjuk a városházáról.



A szociális bérlakások pályázatánál – a pontozásos rendszerben – ezentúl 70 százalékban számít majd a szociális helyzet, elsősorban a gyerekek száma – jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Botka László polgármester. Külön pontot kapnak, aki állami gondozásban nevelkedtek, az egyedülállók, vagy akik valamilyen betegséggel, illetve fogyatékossággal küszködnek. Fontos változás, hogy nem konkrét lakásra lehet majd pályázni, hanem a jogos igénynek megfelelő ingatlant ajánlanak majd fel a pontszámok alapján. Így az is lakáshoz juthat, aki a jelenlegi rendszerben esetleg pár ponttal lecsúszott az általa kiválasztott bérleményről. Idén félmilliárd forintot költ az önkormányzat 220 szociális bérlakás felújítására. Három év alatt 600 otthon talál gazdára a város bérlakásprogramjában.



Módosulhat a városi építési szabályzat annak érdekében, hogy a Kossuth Lajos sugárúti volt ruhagyár besorolása változhasson. Enélkül nem épülhetne meg a British Petrol irodaháza.



A jövőben nem kerülhetik el a telek- és építményadót azok sem, akik ennek érdekében 20 négyzetméternél kisebb építményt helyeznek el telkükön. Ha átmegy az erre vonatkozó előterjesztés, a hat építési övezetben a beépítetlen telkek után is adózni kell majd. A tervezet szerint a kettő közül mindig a magasabbat kell megfizetni.



Öt százalékkal drágulhat az intézményi menza ára Szegeden, ez - a szolgáltató Suli-Host Kft. szerint - a minimálbér emelkedése miatt - szükséges. Ha megszavazzák az előterjesztést, az óvodásoknál 360, a kisiskolásoknál 440, a középiskolásoknál 480, a kollégistáknál 880 forintos emelés jöhet havonta.



Hárman jelentkeztek a Szegedi Távfűtő Kft. élére: Kóbor Balázs, Csányi László, és Sárkány László. A bizottságok a régi-új ügyvetetőt, Kóbor Balázst támogatják, így nagy meglepetésre nem kell számítanunk.