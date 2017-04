Szegedi közgyűlés: Szabó Bálint bilincset mutat

Napirend előtti kampány

Botka: Haág Zalán még arra sem képes, hogy megtanulja a Rogán Antaltól kapott szöveget.

Korábban írtuk

- 30 perce székelykapuzunk és sípályázunk. A Fidesz, KDNP és a jobbikos Tóth Péter gyakorlatilag összezörrent a székelykapuk szánkódombi létjogosultságán.láthatóan jól szórakozik, adja alájuk a lovat.felhívja a figyelmet: vicces, hogy a Fidesz és a KDNP védi azt az emlékhelyet, mert ott keresztényellenes szövegek is olvashatók.megadta a szót Nagy Sándor "városfejlesztési és kurgánügyi alpolgármesternek". Így mondta, "kurgánügyi".szó sem volt arról, hogy eltüntetnék onnan a székelykapukat. Azt szeretné, hogy a tervezők továbbra is engedjék el a fantáziájukat. "Miután önök a sámánizmusban szenvedő Apró-Juhász Jánost szentté avatják", meg kell jegyezni, hogy az emlékhely létrehozója minősíthetetlen stílusban kommunikált a tervezőkkel és városfejlesztési iroda munkatársait.20 perce a senki által nem támogatott vértói sípályáról és a székelykapukról beszélgetnek a képviselők.visszatért a terembe és visszaveszi az ülés vezetését.egy kulisszatitkot árult el: röhögőgörcsöt kapott, amikor meglátta a sípályáról szóló terveket a Vértónál. De a tervezés ilyen, a szakemberek dolga az, hogy alternatívákat adjanak, ez nem jelenti, hogy a városvezetésnek tükrözi az álláspontját.szerint erőteljesen csúsztat Botka.De mit terveznek most akkor? Erről nem hallottunk.bekiabál: "Miről beszélsz?!"Szerinte csak azért mondták, hogy nem lesz sípálya, hogy megnyugodjanak a kedélyek.kiabálja Szabó Bálint, amikor Solymos László alpolgármester átveszi az ülés vezetését Botka Lászlótól. Szabó Botka után ment, de a biztonsági őrök elé álltak. Fokozódik az izgalom.leesett, hogy a Fidesz miért akarja, hogy mindenáron adja el a város az ingatlanjait, hiszen a Szeged-Csanádi Egyházmegye a legnagyobb felvásárló. Jót nevet mindenki.20 százalékkal emelkednek az önkormányzati lakások bérleti díjai, miközben 1 százalékos infláció mellett, ami nem korrekt.Amikor a Fideszt érintő büntetőügyekről van szó, akkor a bíróságok koktéljaikat szürcsölgetik. "Rossz hírem van, egy év, és minden idők legnagyobb elszámoltatása következik- teszi hozzá.Szeged vagyona jelentősen nőtt az elmúlt években. Szeged nem ad el üzlethelyiséget, csak eladhatatlan, bérleti joggal bíró ingatlanokat adtak el.az ifjúsági házat és szegedi tévét üzemeltető cégről tart laudációt. Nyereséges ez a városi cég is. "Így is lehet" - teszi hozzá.Fidesz-Jobbik garázda többségről beszél. Ebből ki lehet találni, hogy a piacról van szó. A lényeg: most van pénz, nem veszteséges az üzemeltető cég, mert szerinte nem lopnak. Azt mondja: a fideszes garázdák titka, hogyan kell fél milliárdot kilopni a piacról. Ezért kellett 17 millió forintot kifizetni a korábbi őrző-védő cégnek titoktartásra hivatkozva.az IKV-ról értekezik. Szerinte nehézségeken van túl a cég, ami 156 millió forint adózott eredményt ért el úgy, hogy közben 37 lakást újított fel. A lakáseladásból származó bevétel 18 millió forint lett a korábbi veszteség helyett. A karbantartási költségek 30 százalékkal, a kintlévőségek 1 milliárd helyett közel 700 millióra csökkentek."Nem kell varázslat ahhoz, hogy egy vállalat jól működjön- teszi hozzá.1,4 milliárd forintnyi lakásvagyont adott el az IKV, ehhez képest a 150 milliós nyereség nem is olyan sok. Ezért ne legyen olyan prémiumfeltétel az ügyvezető igazgató tekintetében, ami az ingatlanvagyon - azon belül is a lakások - értékesítése miatt járna.gazdasági alpolgármester reagál: az önkormányzat pénzkészlete is a vagyon része. A forgóeszközök között milliárdos megtakarítás van, amiből beruházás lesz. Ez a helyzet az eladott ingatlanokból befolyt pénzzel is, 200 lakást újítanak fel, tehát a vagyon nem vész el, csak átalakul.a lakáseladásból bejövő pénz a lakásalapba ment, ebből újítanak fel. Egyszerű ez.a fele üres lakás volt, ami a város vagyona. Szeged ingatlanvagyona drasztikusan csökken.Szegeden 4000 önkormányzati bérlakás van, közelítőleg sincs ennyi más nagyvárosnak.nem látja, hogy mely bölcsődéket újítják majd fel, és miként ütemezik a munkát. Kéri Botkát, építsenek új bölcsődét Szőregre a 200 éves épület helyett.a szőregi bölcsődét szeretnék felújítani, két terv is készül. Az Unió elsősorban energetikai korszerűsítésre ad pénzt, így felújítás is elképzelhető, de gondolkodnak egy különálló épületről is.szerint nincs tudatos hozzáállása a városnak Szeged régi épületeinek megvédése kapcsán. A Jókai utcai házról ejt szót, erről a Délmagyarország is többször beszámolt.Szeged nagyságrendileg több épületet helyezett helyi védelem alá, mint az ország hasonló nagyvárosai.Átment.Ezzel lezárult a napirend előtti felszólalások - valójában kampánybeszédek - sora. Jöhet az igazi munka. Szabó még kitart. Biztonságiak állják körbe., Orbán Viktor barátját, aki egy év alatt 6-szorosára, 100 milliárd forint környékére növelte vagyonát. Szerint ritka dolog, hogy egy ilyen állapotú ember ekkora vagyonra tegyen szert. Tóth Márianosztrára, a börtönbe küldené Mészárost.A képviselő a "homoszexuális propaganda" szegedi térnyeréséről is beszél.legyen vége a negyedosztályú politikusok cirkuszának!a hatalom maximalizálásáról szól a politika, ami nagyon szomorú, erre mutatnak példát a kormány intézkedései. A kormány hangjától eltérő véleményeket próbálják elhallgattatni. A független képviselő orwelli világot emleget. Szerinte még a régi rezsim is tisztességesebb volt a mostaninál.Botka Lászlónak azt javasolja, hogy Szegeden ne diktáljon ennyire, ne hasonlítson az országos politikára a szegedi.beszámol a választókerülete határában tartott tüntetésről, amit idegen fiatalok tartottak a határzár felszámolása érdekében. Nógrádi szerint luxusbuszokkal érkeztek. Tolmácsolja Orbán Viktor miniszterelnök brüsszeli szavait: "Meg fogjuk védeni a határainkat".azt veti Botka László szemére, hogy a város vezetése helyett fórumokat tart, miniszterelnökiambícióit táplálva.A KDNP-elnöknek a Vértónál lévő dombra tervezett sípályát is ellenzi. Igaz, tegnap kiderült, ez nem épül meg, Botka László sem támogatja.és a DK nem fog közvélemény-kutatást nyerni, ezt ő maga mondja. Hozzáteszi: a baloldal együtt viszont legyőzheti Orbán Viktort.a kormány oktatás elleni támadásairól beszél. Tandíjmentes első diplomát, nyelvvizsgát javasol, pártjával megszüntetné a korrumpálódott HÖK-rendszert."Születésnapra készülünk" - az uniós csatlakozás évfordulójáról emlékezik. Felsorolja, hogy mit köszönhet Magyarország és Szeged az Uniónak.A Vásárhely-Szeged közötti tramtrain körüli hisztéria, a Cserepes sori piac és a VIP-parkolóper színesítheti az egyébként mostanság rendre kampányhangulatban zajló szegedi közgyűlést ma délelőtt.Nem lesz sípálya a Vértónál - döntött tegnap a városüzemeltetési bizottság, meghallva a székelykapukat és a sípályára szánt közpénzt féltők szavát. Így Haág Zalán, szegedi KDNP-elnök interpellációja a gyakorlatilag okafogyottá vált. Az írásbeli válaszban, amit Haág kapott, az olvasható: a projekt megvalósulása esetén a székelykapuk felújítását, festését tervezi a városvezetés.Minden bizonnyal ma újra bizalmat kaphat a Herczeg Tamás-Harangozó Gyula kettős a Szegedi Szabadtéri Játékok élén, miután szerdán egyhangúlag őket javasolták a kulturális bizottság tagjai. És mivel nincs más jelölt, ezt se felejtsük el.Nem nyit ki a Pajta, eldőlt, hogy a Belvárosi híd felújítása miatt nem pályáztatják meg az alatta lévő vendéglátó egységet. Ezért a korábbi pályázatot hatályon kívül helyezheti a közgyűlés.148 millió forintért eladná a város a Rigó Lajos utcai iskolaépületet, de arról is dönthetnek ma a képviselők, hogy 387 millió forintból megújul az Olajbányász tér 1. és a Székely sor 21. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületetek elektromos hálózata.Ma az is eldőlhet, hogy tízmillió forinttal támogathatja a város a május 25-én kezdődő kajak-kenu világkupát és a Szegedi Sárkányhajó Fesztivált.