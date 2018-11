Szegedi kutatók is fejleszthetnének izraeli cégeknek - Yosef Amrani nagykövet erősítené a gazdasági kapcsolatokat

Yosef Amrani, Izrael magyarországi nagykövete szerint a gazdaság fejlődését a kutatási és tudományos együttműködéseken keresztül lehet elősegíteni.

Fotó: Karnok Csaba

Két napot töltött Szegeden nemrégiben Yosef Amrani, Izrael állam nagykövete. A diplomata tárgyalt a Szegedi Tudományegyetem vezetőivel, és részt vett a zsidó vacsoraesten is. Az egyetemen zárt ajtók mögött és a sajtó munkatársai előtt is beszéltek arról, hogy a szegedi és izraeli egyetemek kapcsolata már korábban elkezdődött. A korábbi rektor, Szabó Gábor többször járt a közel-keleti államban. Két intézménnyel – a negevi Ben Gurion egyetemmel és a holoni Műszaki Intézettel – már van együttműködésük, elsősorban oktató- és diákcsereprogram kapcsán. – Az első lépést már megtettük a kapcsolatrendszer kiépítésében, ám fontos, hogy ezeket feltöltsük tartalommal, olyannal, amely nemcsak az egyetemnek, hanem a városnak és a régiónak is fontos lehetőségeket biztosít.Lapunk kérdésére a nagykövet elmondta, az oktatási kapcsolatrendszer erősítése mellett Szeged fontos központja lehet a különböző kutatásoknak is. – A két ország közötti gazdasági együttműködésre egy nagyobb összegű pénzügyi alap is rendelkezésre áll, hiszen Magyarország és Izrael között baráti kapcsolat van – hangsúlyozta Amrani. Kitért arra, hogy idén júniusban hivatalos látogatáson vett részt Izraelben Orbán Viktor, aki négyszemközt is tárgyalt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel.Mint mondta, pont ezért nagy kihívás számára is, hogy a két ország gazdasági kapcsolatait erősíteni tudják. Szerinte a gazdaság fejlődését a kutatási és tudományos együttműködéseken keresztül lehet elősegíteni. Elmondta, Izrael óriási fejlődésen megy keresztül, főként az innováció területén, ezeket a tapasztalataikat szívesen megosztanák a magyarokkal. Megtudtuk, vannak már jó példák arra országunkban, hogy izraeli technológiát alkalmaznak. Egy, a gépjármű-navigációval foglalkozó izraeli cég (NNG Kft. – a szerk.) Budapesten és Szegeden 200 magyar mérnököt alkalmaz. Véleménye szerint ha ebben a szektorban ekkora a siker, akkor nagy reményekkel nézhetnek a további együttműködésük elé.– Izraelben nagyon kevés a mérnök, viszont a gondolkodásunk különleges, mindenre találunk megoldást – mondta Amrani. Ezért elképzelhető, hogy a jövőben az elmélet Izraelben, a gyakorlat Magyarországon zajlik, startup cégek bevonásával.Azt is megtudtuk, az ELI-ben végeznének kutatásokat, az ottani csúcstechnológiai fejlesztésekbe kapcsolódnának be. A lézertechnológia mellett Amrani véleménye szerint a gazdasági együttműködés alapja az orvostudomány, illetve az orvostudományi eszközök fejlesztése. Lapunk kérdésére még jó néhány területet kiemelt a diplomata, amelyben szívesen együttműködne Szegeddel. Szerinte létfontosságú a vízgazdálkodás, hiszen nemcsak a Közel-Kelet küzd vízhiánnyal, ráadásul az extrém időjárási körülmények még szükségesebbé teszik a hatékony vízgazdálkodást. Utolsó területként emelte ki a mezőgazdaságot is, amelyben szerinte országunk erős.